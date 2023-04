Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 18 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 18 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Stasera, serata fondamentale in Champions League con Napoli e Milan che si giocano l’accesso alla semifinale. “Coppa mia” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’, con Osimhen e Leao pronti allo scontro diretto. Intanto, “L’Inter tifa derby“: i nerazzurri che domani cercheranno di blindare la qualificazione contro il Benfica, vorrebbero la ‘rivincita’ dei derby di Champions in semifinale.

“Tutto in una notte” è il titolo del ‘Corriere dello Sport’ per presentare la serata del ‘Maradona’. In prima pagina, sempre loro due, i protagonisti assoluti di Napoli e Milan. Intanto, la Juventus si difende a oltranza dalle accuse: “Elkann: Juve, nessun illecito“.

Su ‘Tuttosport’ suona un ‘allarme’ Vlahovic: “Salvate il capitale Vlahovic“, con la crisi dell’attaccante che può riversarsi anche sul mercato della Juventus. “Napoli-Milan bollente. Tifo, duelli e scintille” è il titolo per presentare il match della serata di Champions.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 18 aprile 2023

Per la nostra rassegna estera, oggi andiamo in particolare in Spagna. Su ‘Marca’, il ritorno di Benzema a Stamford Bridge per Chelsea-Real Madrid: “El terror de Stamford Bridge“.

Su ‘Sport’, invece, Laporta, presidente del Barcellona, rilancia contro le accuse contro il suo club nella polemica arbitrale: “El Barça es innocente“.