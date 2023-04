Napoli-Milan, Spalletti e Pioli se la giocano così: gli undici per l’assalto alla semifinale

Napoli-Milan, stasera si decide tutto: ritorno dei quarti di finale di Champions League, le probabili formazioni di Spalletti e Pioli

Si conoscono ormai a memoria, avendo interiorizzato pregi e difetti del rispettivo avversario, Luciano Spalletti e Stefano Pioli. I due, di fronte per la terza volta in sedici giorni, devono provare nuovamente a superarsi. E stavolta, conta decisamente di più. Al ‘Maradona’, stasera, Napoli e Milan si giocano l’accesso alla semifinale di Champions League.

Sei giorni fa, a San Siro, il Milan si è guadagnato un minimo ma prezioso vantaggio con l’1-0 siglato dal gol di Bennacer alla fine del primo tempo. Rossoneri che dunque possono giocare per due risultati su tre, ma di fronte ci sarà un Napoli voglioso di riscattare davanti al suo pubblico le ultime uscite non esaltanti, incluso il clamoroso 0-4 in campionato del 2 aprile. Impianto di Fuorigrotta strapieno in ogni ordine di posto, per provare a spingere gli azzurri tra le prime quattro d’Europa, un traguardo mai raggiunto nella storia. Vediamo come i due allenatori si preparano alla sfida, cruciale per la stagione di entrambe.

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Osimhen c’è, il Diavolo torna con i ‘titolarissimi’

La notizia più importante, per il Napoli, era arrivata già sabato, con il ritorno in campo di Victor Osimhen dall’infortunio. Il nigeriano, dopo il rodaggio di venti minuti con il Verona, ci sarà stavolta dall’inizio, pronto a guidare l’attacco azzurro.

Scelte praticamente fatte per Spalletti, che di fianco a lui, davanti, lancerà Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo Ndombele in luogo dello squalificato Anguissa, in difesa l’assenza di Kim sempre per squalifica sarà colmata da Juan Jesus. Il Milan, invece, dopo il mega turnover di sabato a Bologna effettua di nuovo dieci cambi dall’inizio, ripresentando la stessa formazione di mercoledì scorso. Ce la fa Olivier Giroud, che sarà regolarmente al suo posto con il trio Diaz-Bennacer-Leao alle sue spalle.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

Arbitro: Marciniak (POL)