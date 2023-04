Lo esonerano subito: così Mourinho torna in auge

Lo Special One è finito nuovamente nel mirino di un top club pronto a consegnarli un progetto vincente

A sorridere, dopo l’ultima giornata di Serie A, sono state soprattutto le due romane. Sia Lazio e che Roma hanno infatti approfittato degli scivoloni commessi da Milan e Inter rispettivamente contro Bologna e Monza, allungando al secondo e terzo posto in classifica grazie alle due vittorie ottenute.

Un successo particolarmente convincente è stato quello centrato dalla formazione di José Mourinho domenica sera all’Olimpico contro l’Udinese. Una vittoria ampia contro una squadra che all’andata aveva invece rallentato la corsa Champions dei giallorossi con una prestazione sonora. Tre punti che hanno consentito alla Roma di staccare il Milan in classifica e posizionarsi in solitaria al terzo posto con tre punti di vantaggio sui rossoneri.

Ancora più distante invece l’Inter, che dopo aver perso in casa a San Siro contro il Monza è scivolata addirittura a -5 dalla Roma. Per quanto riguarda il futuro di José Mourinho nella Capitale, come sottolineato in altre occasioni, tanto dipenderà dal piazzamento finale in campionato. In caso di qualificazione in Champions League, infatti, difficilmente lo ‘Special One’ deciderà di interrompere con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto il suo rapporto con i giallorossi.

Calciomercato Roma, il Psg torna alla carica per Mourinho

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, a minacciare i piani futuri della Roma potrebbe essere ancora una volta il Paris Saint Germain.

Il club parigino sembra aver già deciso di esonerare al termine dell’attuale stagione Galtier, ritenuto il principale colpevole dell’ennesima fallimentare campagna europea del club parigino. Per questa ragione, Luis Campos avrebbe già indicato il nome dell’amico José Mourinho come possibile successore per la panchina del Psg.

Secondo il quotidiano catalano, non vi sarebbero stati ancora contatti ufficiali tra le parti. L’ottimo lavoro svolto da Mourinho alla Roma nell’ultimo biennio avrebbe però risvegliato il forte interesse della dirigenza che negli ultimi tempi sarebbe così tornata sulle tracce del tecnico portoghese. Grazie alla sua grande esperienza in Europa, lo ‘Special One’ viene infatti considerato come il profilo ideale per spezzare la maledizione in Champions.