Lesione al legamento e stagione finita: UFFICIALE, brutte notizie per la Juventus

Brutta tegola che coinvolge anche la Juventus: lesione del legamento del ginocchio, stagione finita

Brutta tegola per il difensore della Juventus che rischia di veder finita la sua stagione. Ormai si è arrivati alla parte decisiva dell’annata calcistica, con ogni dettaglio che può risultare decisivo per le sorti di un club.

Ne sa qualcosa la Juventus che deve fare i conti con vicende, dentro e fuori dal campo, che hanno condizionato non poco Allegri. Il tecnico dei bianconeri ha dovuto spesso fare di necessità virtù con i tanti calciatori fuori per infortunio (basta citare il caso Pogba o le assenze di Chiesa e Di Maria), oltre a considerare il -15 in classifica che ha inciso non poco sul morale della truppa.

Morale che non è altissimo per un calciatore di proprietà dei bianconeri: si tratta di Koni De Winter, 20 anni, difensore belga proveniente dalla Juve Next Gen. Il calciatore si è infortunato durante la gara contro la Cremonese, nella quale Zanetti lo ha schierato titolare e gli esiti degli accertamenti non sono certo positivi.

Infortunio De Winter: stagione finita

Gli analisi a cui si è sottoposto il difensore hanno dato un responso non confortante per il calciatore.

Come scritto dall’Empoli nel comunicato ufficiale, De Winter ha riportato una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per lui è subito iniziato il percorso riabilitativo che difficilmente lo riporterà in campo prima della fine della stagione. Per un problema del genere, infatti, lo stop può arrivare anche due mesi che equivale alla fine della stagione per il 20enne. Il belga è in prestito in Toscana e una volta concluso il campionato tornerà alla Juventus.