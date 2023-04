Lapo Elkann lo fa ancora: tifosi della Juventus entusiasti

Lapo Elkann lo fa ancora una volta e in questa circostanza le sue parole sono ancora più chiare: torna alla Juventus

Lapo Elkann torna a scaldare i tifosi della Juventus. Lo aveva già fatto dopo il ko contro il Sassuolo della squadra di Allegri. Su Twitter aveva risposto al tweet postato dalla società bianconera all’intervallo della sfida del ‘Mapei Stadium’ dove era scritto: “Possiamo fare meglio”. Al termine della gara, Lapo Elkann ha commentato in maniera molto dura: “Non potete, dovete fare meglio – il suo cinguettio -. Vergogna”.

Frasi che hanno fatto ovviamente discutere ma alle quali si aggiunge ora un altro tweet che, questa volta, da ‘sognare’ i tifosi della Juventus. E’ ancora una risposta ad un commento quella che fa Lapo Elkann e che in casa bianconera può essere molto importante. Ad un tifoso che scrive che occorre una rifondazione urgente, partendo dall’allenatore e indica in Tudor il nome buono per la ripartenza, Elkann risponde: “Meglio Del Piero”.

Del Piero alla Juventus, l’investitura di Lapo Elkann

Una frase che sa di investitura per l’ex numero 10 bianconero, da tempo indicato come possibile futuro dirigente della Juventus.

Un ritorno che sarebbe particolarmente gradito da parte dei tifosi bianconeri che, nelle recenti presenze di Del Piero all”Allianz Stadium’, hanno mostrato tutto il loro affetto riservando cori all’ex capitano. Da parte sua, l’ex calciatore non ha mai nascosto il desiderio di ritornare in altra veste alla Juventus. Per lui si è parlato di un ruolo da vicepresidente anche se, almeno per il momento, non il suo rientro in bianconero non si è mai concretizzato.

I prossimi mesi però potrebbero risultare quelli giusti per il ricongiungimento ed ora si unisce anche il tweet di Elkann che sa di investitura per Del Piero. Forse il momento del ritorno sta per arrivare.