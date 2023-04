Calciopoli, Moratti attacca Moggi: “Tutta una barzelletta”

Caso Calciopoli, dopo l’inchiesta di Report l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti replica e attacca Luciano Moggi

Sono passati quasi 17 anni, ma la vicenda Calciopoli torna prepotentemente al centro della cronaca calcistica. La famosa trasmissione Rai Report, è tornata prepotentemente su quanto avvenne nell’estate 2006 con la condanna della Juventus.

Accuse e verità nascoste direttamente in una chiavetta Usb che l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha consegnato ai giornalisti Rai. Secondo quanto ricostruito da Report, il disastro Juve, le condanne e la retrocessione in serie B, non sarebbero altro che un complotto industriale architettato da Massimo Moratti e Tronchetti Provera, con la complicità di Luca Cordero di Montezemolo per favorire l’ascesa di John Elkann nella Exor e di Andrea Agnelli. Moratti, certamente sorpreso da quanto affermato, ha voluto dire la sua in un’intervista a TV PLAY: “Ma è uno scherzo, vero? Non ho visto la trasmissione, ma per favore, non voglio nemmeno commentare queste stupidaggini…”.

Moratti: “Tifosi Inter stiano tranquilli, Moggi ha troppo livore”

Moratti ha aggiunto: “Un complotto con Tronchetti Provera e Montezemolo per far arrivare Elkann? Non posso credere che in Rai si siano dette o palesate cose simili. Quello che dice Moggi è tutta una barzelletta, ma come si possono solo pensare certe cose”.

La trasmissione ha fatto capire come tutto sia ancora da dimostrare, ma intanto l’ex numero uno dell’Inter ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi nerazzurri: “Ci sono delle sentenze, non solo sportive ma anche a livello di giustizia ordinaria. Quello che mi sento di dire è che sono tutte cavolate. I tifosi dell’Inter stessero tranquilli, l’Inter non ha nulla di cui temere, è stato fatto tutto e ogni cosa sempre alla luce del sole. Moggi ha troppo livore”.