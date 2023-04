“Andata aggiustata”: parole al veleno alla vigilia di Napoli-Milan

Vigilia infuocata di Champions League dopo le polemiche dell’andata: ecco l’annuncio prima di Napoli-Milan

È di nuovo Champions League per Napoli e Milan. Questa sera, al Maradona, andrà in scena l’atto decisivo dei quarti di finale della massima competizione europea.

Si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Bennacer, che ha anche lasciato strascichi e polemiche nel post partita per la direzione di gara dell’arbitro Kovacs. In particolare, il club azzurro ha contestato l’ammonizione a Kim, squalificato domani, e l’espulsione per doppio giallo di Anguissa. Su TV Play, a Calciomercato.it, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti con parole al veleno: “Se le polemiche dell’andata influenzeranno l’arbitraggio o il clima in campo? Non credo, perché la partita hanno cercato di aggiustarla all’andata con un pessimo arbitro e poi veramente oltre al risultato ha danneggiato il Napoli con le varie ammonizioni e l’espulsione”.

Napoli-Milan, Bruscolotti sentenzia: “Hanno cercato di ‘aggiustare’ l’andata”

Il grande ex del Napoli si è poi soffermato sulla partita: “La presenza di Osimhen darà ulteriore spinta alla squadra perché comunque è un riferimento importante davanti. Le altre assenze sono di giocatori importanti, ma credo che il Napoli possa sopperire per la rosa di cui dispone”.

“Un pronostico? Io mi auguro che passi il Napoli… Per i pronostici servono gli indovini”, ha proseguito. Bruscolotti, infine, è convinto del gap tra le due squadre ma mette in guardia gli azzurri: “La partita secca si può pure vincere, ma non è come il campionato. In campionato c’è una distanza notevole e paragonando le due squadre non c’è discussione. In Champions però il discorso è molto aperto”.