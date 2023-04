Adani asfalta ancora Allegri: lo ha detto davvero

Daniele Adani torna a parlare di Massimiliano Allegri e lo fa con parole dure: l’accusa è eloquente, lo ha detto davvero

Ci risiamo: Adani contro Allegri, telenovela infinita. L’ex difensore ha parlato alla ‘Bobo Tv’ commentando il ko della Juventus con il Sassuolo ma dando un giudizio generale sulla stagione bianconera.

Un’annata deficitaria, come anche la scorsa, sempre con Allegri in panchina. Adani lo dice senza mezzi termini e torna anche su alcuni giudizi, a suo dire troppo lusinghieri, sull’allenatore toscano. Le parole dell’ex calciatore sono eloquenti: “In questi mesi abbiamo sentito dire che Allegri è un genio. Io lo so che non lo è. Allegri non dice che è un genio, perché non gli crede nessuno. Ma cosa fa? Prepara il terreno affinché gli altri lo dicano. Ma non è colpa di Max: io gli voglio anche bene”.

Adani continua spiegando il suo punto di vista: “Ad Allegri l’ho sempre rispettato, perché gli dico le cose in faccia a dispetto dei pusillanime. Allegri non ha dato niente. La Juventus ha fatto schifo, non è migliorata in niente. Non ce l’ho con lui, anzi – la chiosa finale – : Max continua così se ti tengono”.

Adani contro Allegri: ci risiamo

Lo ‘scontro’ Adani-Allegri quindi registra una nuova puntata con le parole dell’ex difensore che sono abbastanza chiare.

Tra i due ormai non corre buon sangue dopo il vivace botta e risposta avuto a ‘Sky’ qualche anno fa. Da allora ex difensore e allenatore sono state su posizioni sempre opposte e non sono mancate frecciatine e veleni. L’ultima bordata arriva da Adani che non nasconde il suo giudizio altamente negativo dell’operato di Allegri nella sua seconda avventura alla Juventus: “Non ha migliorato niente”.