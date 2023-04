UFFICIALE Addio immediato: arriva la rescissione

Addio ufficiale tra le fila della Roma che ha diramato una nota questo pomeriggio: fine del rapporto con Pietro Berardi

Mentre la Roma in campo continua a vincere in campionato, alimentando le ambizioni Champions League, al di fuori del terreno di gioco arrivano decisioni importanti prese in società. Si dividono oggi infatti le strade dei capitolini e di Pietro Berardi.

Termina qui l’avventura del CEO nella capitale in virtù di una nota ufficiale diramata dalla società tramite il proprio profilo Twitter dalla quale si apprende: “L’AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo”. Infine la Società augura a Berardi il meglio per i suoi futuri incarichi.

Così va a chiudere il comunicato che mette la parola ‘fine’ al rapporto con l’ormai ex CEO giallorosso che era salito in carica dal 6 ottobre 2021. Lo stesso dirigente era peraltro in prima linea per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata.