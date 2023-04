“Temi ascoltati”: sentenza Juventus, le ultime in diretta

Dichiarazioni importanti a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play anche sul futuro di Massimiliano Allegri

“Sono ottimista”. Così Barillà a Calciomercato.it in onda su Tv Play a proposito dell’esito del verdetto del Coni sulle plusvalenze Juve atteso per questo mercoledì: “Lo sono perché ho avuto modo di seguire la linea difensiva della Juventus – ha aggiunto il collega de ‘La Stampa’ – Debbo dire che penso ci siano dei temi che potranno essere legittimamente ascoltati”.

“Il problema è vedere cosa accadrà con la questione stipendi – ha sottolineato Barillà riferendosi all’altro filone d’inchiesta riguardante sempre la Juventus – Se dovesse venire fuori che uno stipendio non è stato trasparente, a quel punto non è una plusvalenza dove si può discutere e non discutere, abbiamo degli atti. Quella delle prossime ore sarà una tappa importante, ma non decisiva. Quella che sarà decisiva è la sfida di Lisbona in Europa League”.

Barillà a Tv Play: “Allegri è una garanzia per la Juve”

Barillà si è poi espresso così su Allegri: “Se è il caso di continuare con lui? Assolutamente sì. Bisogna andare a fondo di tutte le situazioni. La Juventus ha un buco di bilancio molto ampio e si è trovato in casa un allenatore che, nell’anno in cui rischi di perdere gli introiti europei, ti ha lanciato due giovani come Fagioli e Miretti”.

“Allegri sta tenendo dritta la barra in una stagione difficile perdendo pochissimo ed è in corsa per l’Europa League – ha evidenziato Barillà in conclusione – La grande macchia è la Champions. In questo momento lui è una garanzia per la Juve”.