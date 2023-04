Penalizzazione in classifica, oggi il primo verdetto: il precedente nelle serie minori

La classifica può già cambiare oggi, il primo verdetto sulla penalizzazione: il club guarda a un precedente nelle serie minori

E’ una settimana, come sappiamo, delicatissima dal punto di vista della giustizia sportiva, con verdetti cruciali in vista del finale di stagione. L’attenzione di tutti finisce ovviamente su quanto accadrà mercoledì, quando davanti al Collegio di garanzia del Coni ci sarà la discussione del ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze. Ma non è l’unico verdetto atteso di un certo interesse, anzi.

Quest’oggi, infatti, ci sarà una prima udienza di fronte al Tribunale Federale per quanto riguarda la situazione della Reggina. Il club calabrese, come noto, è finito nell’occhio del ciclone per il mancato pagamento dell’IRPEF la cui scadenza era fissata al 16 febbraio. La squadra di Filippo Inzaghi, al momento, è quinta in classifica in Serie B a quota 49 punti e una penalizzazione potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione ai playoff promozione. Il rischio più concreto per gli amaranto è quello di essere penalizzati di 4 punti. Una sanzione che farebbe scivolare la Reggina a quota 45, all’ottavo posto, l’ultimo utile per la post season, con soli due punti di vantaggio sul trio formato da Modena, Palermo e Ternana a quota 43.

Reggina, battaglia per evitare la stangata: il precedente sulla penalizzazione ‘ridotta’

La sentenza, come scrive ‘Tuttosport’, è attesa in serata, dopo che l’udienza si svolgerà in video conferenza. Ma Inzaghi e soci coltivano speranze di evitare la penalizzazione.

Il club è disposto ad andare fino in fondo per dimostrare la propria piena innocenza e non subire sanzioni. In caso di sentenza sfavorevole, i calabresi arriveranno fino al terzo grado di giudizio. Intanto, però, potrebbero beneficiare di una sanzione ‘ridotta’ rispetto al -4 che sarebbe l’ipotesi più accreditata. Esiste infatti un precedente in Serie C, con il Siena che, in una situazione con molti punti di contatto con quella del club reggino, ha ricevuto una penalizzazione di soli due punti. Nelle prossime ore, scopriremo quale sarà la decisione del tribunale e se la linea difensiva della Reggina avrà avuto successo.