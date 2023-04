Juventus, piove sul bagnato: l’attaccante salta Sporting e Napoli

Arriva un’altra brutta tegola per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi big match: l’attaccante finisce ko

È arrivato un altro brutto stop in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio, i bianconeri hanno perso di misura sul campo del Sassuolo di Dionisi.

Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in Serie A, a pochi giorni dalla decisiva sfida di Europa League contro lo Sporting. Allegri, nel post partita, ha provato a scuotere i suoi: “Oggi andava vinta: ci sono delle partite che la Juventus non deve giocare ma deve vincere. Non abbiamo fatto bene per 60 minuti, abbiamo reagito solo dopo lo schiaffo. Avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e 9 punti, era importante, purtroppo così non è stato. Ora abbiamo partite difficili, dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto e giocare questi spezzoni di partita in modo diverso”.

Il tecnico bianconero sta ritrovando un Chiesa in buone condizioni e Paul Pogba, ma per le prossime decisive sfide dovrà fare a meno di Moise Kean. L’attaccante ha accusato un problema ai flessori prima del Sassuolo e ne avrà per qualche tempo, saltando ancora diverse partite.

Juventus, si ferma Kean: ecco i tempi di recupero

Il centravanti sarà sottoposto a dei nuovi controlli nei prossimi giorni, ma salterà sicuramente la trasferta portoghese con lo Sporting. La sensazione è che possa rimanere ai box per almeno 7-10 giorni.

Kean salterà così, oltre a Sassuolo e Sporting, anche il big match col Napoli in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Il classe 2000 è in forte dubbio anche per Inter-Juventus di Coppa Italia. Il ritorno della semifinale è infatti in programma il prossimo 26 aprile, tra meno di dieci giorni.