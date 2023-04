DIRETTA Serie A, Fiorentina-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Sarà Fiorentina-Atalanta a chiudere la trentesima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà in tempo reale il ‘monday night’

Due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. È questo il bilancio della trentesima giornata delle squadre impegnate la scorsa settimana in Europa. Impegnata nel monday night contro l’Atalanta, la Fiorentina spera di unirsi alla Roma e ingrossare le fila delle squadre vittoriose dopo le fatiche europee.

Reduce dalla sconfitta interna contro il Bologna, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini non vuole concedersi ulteriori passi falsi e spera di sfruttare quelli delle milanesi. In caso di successo in terra toscana, infatti, gli orobici raggiungerebbero l’Inter al quinto posto e si porterebbero a sole due lunghezze dalla quarta piazza occupata dal Milan. L’allenatore nerazzurro recupera Teun Koopmeiners, ma dovrà comunque fare i conti con cinque assenze, tra le quali spiccano quelle di Adeamola Lookman, Hans Hateboer e Mario Pasalic.

L’undici allenato da Vincenzo Italiano, dal canto suo, ha la ghiotta occasione di raggiungere la Juventus a quota 44 punti in caso di vittoria. Tra campionato, Coppa Italia e Conference League, la squadra gigliata viene da una serie di ben tredici risultati utili consecutivi e non ha intenzione di fermarsi sul più bello. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Artemio Franchi” in tempo reale.

Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma lunedì 17 aprile alle 20.45, la partita sarà trasmessa da DAZN, ma sarà visibile anche sul canale 214 del satellitare per chi è abbonato pure su ‘Sky’. Ecco le formazioni di Fiorentina-Atalanta:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikoné; Jovic. All. Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Maehle; Ederson; Hojlund, Boga. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48*, Juventus 44**, Bologna 44, Fiorentina 41*, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione