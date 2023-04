Dalla Juve al Milan, lo scambio tra bomber spariglia le carte

Alvaro Morata potrebbe tornare in Italia: questa l’indiscrezione che arriva dalla Spagna in merito al futuro dell’attaccante ex Juventus, accostato nuovamente ai bianconeri e al Milan

Le porte della Serie A potrebbero aprirsi per la terza volta per Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe ’92, attualmente in forza all’Atletico Madrid con cui ha un altro anno di contratto.

All’Atletico Madrid dall’estate del 2019 (con in mezzo le parentesi Chelsea e Juventus), Alvaro Morata potrebbe approdare in Serie A per la terza volta. Ha un altro anno di contratto con l’Atletico Madrid con cui quest’anno ha segnato dodici gol e realizzato tre assist in trentasette partite giocate tra campionato e coppe con la maglia dei Colchoneros.

Un rendimento che non starebbe soddisfacendo del tutto Diego Simeone, ancora alla ricerca dell’erede del Pistolero Luis Suarez. Ecco perché in estate l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid potrebbe cambiare casacca, con il club intenzionato a cederlo durante la prossima sessione di calciomercato, anche per non rischiare di perderlo a parametro zero col passare del tempo.

Atletico Madrid, Morata sull’uscio: può tornare in Italia

Il direttore sportivo dei Colchoneros, Andreea Berta, è al lavoro per accontentare Simeone. Il ritorno di Morata in Serie A potrebbe essere reso possibile dalla voglia di tornare in Italia, paese natale della moglie.

Occhio, però, alla strategia dell’Atletico Madrid, che potrebbe inserire il cartellino dell’attaccante classe ’92 nell’operazione per portare a Madrid Rafa Mir, attaccante in forza al Siviglia che, dal canto proprio, da tempo è sulle tracce di Morata. Contatti in corso tra Berta ed il collega Monchi, Morata è in attesa.