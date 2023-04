“Ti aspettiamo mister”: hanno ‘scelto’ il dopo Allegri

In casa Juventus si punta ad ottenere i migliori risultati possibili in questo finale di stagione con Allegri. Intanto sui social viene invocato un altro allenatore

Missione Sassuolo per la Juventus che alle 18 scenderà in campo per affrontare i neroverdi in una gara da non fallire. Massimiliano Allegri ha sulle spalle un finale di stagione particolarmente ricco di impegni ed obiettivi da provare a perseguire, per rinsaldare il futuro del club.

Al netto di quanto accadrà con le vicende extra campo, la squadra bianconera resta totalmente focalizzata sul raggiungimento dei propri traguardi. Intanto, a proposito di figure ‘legate’ al mondo Juve, oggi compie gli anni Igor Tudor, ex difensore dei piemontesi ed attuale allenatore del Marsiglia che sta facendo benissimo in Francia. Il croato sta raccogliendo ampi consensi, e nelle scorse settimane è stato anche accostato in diverse circostanze ad un eventuale ritorno alla Juventus nelle vesti di allenatore, qualora si decidesse di interrompere il rapporto con Allegri.

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno gli auguri a Tudor e i tifosi lo ‘invocano’ a Torino

Una figura particolarmente stimata anche dai tifosi quella di Igor Tudor, che in Serie A ha già fatto molto bene soprattutto al Verona, club che gli ha fatto da trampolino di lancio per l’avventura marsigliese.

Oggi la stessa Juventus sul suo profilo Twitter ha fatto gli auguri di compleanno a ‘mister Tudor’. Un messaggio che non è passato inosservato agli occhi dei fan juventini, che in risposta hanno chiesto a gran voce un suo arrivo a Torino da allenatore:

Grande #Igor!

Un giorno, vorrei vederti sulla nostra panchina!

Ma non più come vice…#ForzaIgor!!!#Tudor — Fuego Blanconegro (@FBlanconegro) April 16, 2023

Il tuo tempo alla Juventus arrivera, ne sono convinto

Tanti auguri Comandante Tudor da Spalato ❤️@juventusfc fate il vostro dovere pic.twitter.com/8zppsWjq9d — Idirinho ironside (@idirinho_93) April 16, 2023

Sperando che presto possa diventare il nostro mister Tanti auguri Comandante Tudor ❤️ — Idirinho ironside (@idirinho_93) April 16, 2023

Lo portiamo a Torino ? — Afolabi (@AfoElu98) April 16, 2023

Quando avrà più esperienza lo voglio alla Juve — Andrea (@BnAndrea_) April 16, 2023

Speriamo prossimo Mister. — Do (@domieffe) April 16, 2023