Rientro e cessione in Spagna, Allegri lo accontenta subito

Il tecnico bianconero darebbe il via libera per la cessione la prossima estate a una sola condizione, intanto il centrocampista attende di fare rientro a Torino

La Juventus punta a spezzare la maledizione dei quindici punti di penalizzazione in classifica cercando di vincere quante più partite possibile, al fine di agguantare la qualificazione alle competizioni europee per il prossimo anno. Anche fronte mercato, però, il club bianconero dovrà fare i conti con una serie di situazioni da definire la prossima estate. Specie in relazione ai prestiti ancora esistenti di Wes McKennie al Leeds, Denis Zakaria al Chelsea e Arthur al Liverpool. Tutti con eventuale opzione di riscatto applicabile.

Specie quest’ultimo ha trovato pochissimo spazio nella sua esperienza bianconera, prima di essere ceduto in Inghilterra con l’obiettivo di permettergli di fare gavetta ed eventualmente lasciare il sodalizio torinese in estate. Ma anche tra le file dei ‘Reds’ di Jurgen Klopp il centrocampista brasiliano sembra non aver trovato la sua dimensione ideale. Un grande problema che potrebbe nuocere alla sua carriera, a ventisei anni compiuti. Pertanto, in vista di un potenziale ritorno in Italia in estate, la dirigenza starebbe valutando seriamente l’idea di accontentare le richieste di Arthur.

Calciomercato, Arthur torna in Spagna a una condizione indispensabile

Il calciatore brama fortemente di tornare nel campionato de La Liga, ove era già stato per due stagioni con la maglia del Barcellona da cui la Juventus lo aveva prelevato nell’operazione di scambio con Miralem Pjanic. In particolare tra le file del Valencia, club vicinissimo a lui proprio prima che raggiungesse il connazionale Roberto Firmino la passata estate.

L’unico grande intoppo, però, è rappresentato dalle bassissime possibilità di permanenza del club nella massima serie spagnola. Esso è infatti a rischio retrocessione a seguito di una stagione incredibilmente deludente e Arthur, per quanto vicino all’ambiente, resterebbe soltanto a guardare la debacle definitiva.