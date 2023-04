PAGELLE e TABELLINO Sassuolo-Juventus 1-0: crisi Vlahovic, Defrel spacca il match

Sassuolo-Juventus: pagelle e tabellino del match del ‘Mapei Stadium’ valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Tonfo dei bianconeri puniti da un super Defrel nella ripresa

La Juventus delude al ‘Mapei Stadium’ e cade per la seconda volta consecutiva in campionato dopo il ko di Roma contro la Lazio.

Il Sassuolo spinge nella ripresa e merita il successo, trascinato da un super Defrel: il francese rileva uno spento Pinamonti e pietrifica Allegri. I bianconeri si accendono solo nel finale, Rabiot è ultimo a mollare e sfiora il pareggio. Consigli blinda il risultato, in evidenza l’uomo mercato Frattesi. Vlahovic continua nella sua crisi di gol e prestazioni, pomeriggio da dimenticare anche per Fagioli.

Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Fagioli in lacrime, Frattesi formato big

SASSUOLO

Consigli 7 – Spettatore non pagante nel primo tempo. Sull’1-0 è strepitoso sull’incornata di Rabiot.

Toljan 5,5 – Kostic lo costringe alla difensiva, non dà sbocco alla manovra del Sassuolo sulla destra.

Tressoldi 6,5 – Gioca d’anticipo, concentrato: fa buona guardia di fronte ai temibili attaccanti avversari (89′ Ferrari SV).

Erlic 7 – Tiene Vlahovic lontano dalla porta, mettendo la museruola allo spento numero 9 serbo. Non sbaglia nulla.

Rogerio 6 – Spinge poco sulla sinistra, timido all’inizio contro il baby Barbieri. L’ex della sfida cresce in corso d’opera.

Frattesi 7 – Affila le armi e dà battaglia in mezzo. Il Sassuolo vive dei suoi strappi. Ci tiene a fare bella figura di fronte alla dirigenza bianconera e ad Allegri. E’ pronto al salto in una grande.

Maxime Lopez 7 – Piede educato, smista con sapienza il pallone e va in pressing su Paredes. Partner perfetto di Frattesi, illumina il Sassuolo.

Henrique 6 – Meglio in fase di non possesso, con la sfera tra i piedi non sempre fa la cosa giusta. Il suo apporto è comunque prezioso in mediana (70′ Harroui 6 – In contropiede sfiora la rete del raddoppio).

Bajrami 5,5 – Poco cattivo: ha una buona chance all’inizio ma calcia in curva (77′ Zortea SV).

Pinamonti 5 – Annullato da Bremer, non graffia. Resta negli spogliatoi all’intervallo (46′ Defrel 7,5 – Altra storia rispetto al compagno di reparto: è nel vivo del gioco e costringe Perin a una super parata. Con una bellissima girata di sinistro trova la zampata che decide il match e stende la Juventus. Hombre del partido).

Laurienté 5,5 – Era uno dei più attesi ma non si accende. Gatti ha vita facile (77′ Ceide SV).

All. Dionisi 7,5 – Il Sassuolo torna al successo pieno e lo fa meritatamente di fronte a una big del campionato. Gli emiliani rischiano poco dietro e colpiscono nel momento di maggior forcing con Defrel. Azzecca il cambio che spacca la partita con l’ingresso del francese, regalando un pomeriggio storico alla piazza neroverde.

JUVENTUS

Perin 6,5 – Ancora decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Defrel. Il francese si rifà comunque pochi minuti più tardi firmando il gol vittoria per i padroni di casa.

Gatti 6,5 – Sempre sul pezzo. Continua nel momento positivo e limita un cliente scomodissimo come Laurienté. Tira un sospiro di sollievo sulla carambola che per poco non gli costa l’autogol.

Bremer 5,5 – Sul velluto di fronte a Pinamonti, se lo mette nel taschino. Cambia decisamente la musica quando Dionisi mette dentro Defrel.

Danilo 6 – La Juve per un’ora non tira mai in porta e il capitano prova a suonare la carica.

Barbieri 6 – Non paga l’emozione all’esordio dal primo minuto. Niente di eccezionale, ma gioca con applicazione e intensità sul binario destro (57′ Cuadrado 5,5 – Il suo ingresso non cambia le carte in tavola).

Fagioli 4,5 – Una delle peggiori prestazioni stagionali. Troppo leggero e svagato, l’erroraccio nella sua area costa carissimo alla Juve sulla rete di Defrel. Sfoga la rabbia piangendo in panchina (66′ Miretti 5,5 – Poco coinvolto nella manovra).

Paredes 5 – Allegri lo ripesca dall’anonimato: all’inizio sembra un corpo estraneo e rallenta la manovra. Cresce un po’ col passare dei minuti, però la sua prova rimane decisamente incolore (83′ Pogba SV).

Rabiot 6,5 – E’ il più dinamico in mezzo, l’ultimo a mollare della ‘Vecchia Signora’. Un super Consigli gli nega l’undicesimo gol stagionale.

Kostic 6 – Uno dei più attivi, lui c’è sempre a dar man forte alla manovra sulla sinistra. I cross velenosi del serbo mettono in apprensione la difesa di casa (66′ Chiesa 5 – Un paio di accelerazioni, ma da uno come lui è lecito attendersi qualcosa in più nel momento topico del match. Non cambia volto ai bianconeri).

Milik 5 – Viene spesso a legare il gioco a centrocampo, quasi da regista aggiunto. Troppo lontano dalla porta e non ci mette la giusta convinzione nelle giocate (57′ Di Maria 5,5 – Accende una Juve spenta, ma fallisce il gol del pareggio davanti a Consigli).

Vlahovic 4,5 – Una fantasma, fa sempre la cosa sbagliata e non impensierisce mai la difesa neroverde. La crisi continua, non riesce a uscire dal tunnel: così davvero non ci siamo.

All. Allegri 4,5 – Juve inesistente sul piano offensivo per un’ora abbondante di gioco. I bianconeri si svegliano troppo tardi e le sostituzioni in corso d’opera non cambiano l’inerzia del match. Prestazione da dimenticare e secondo ko di fila in campionato che fa male.

Arbitro: Rapuano 5,5 – Buona direzione con macchia finale: fischia troppo presto sul fallo di Chiesa, vanificando il vantaggio del Sassuolo e il potenziale raddoppio.

TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 1-0

65′ Defrel

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi (89′ Ferrari), Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique (70′ Harroui); Bajrami (77′ Zortea), Pinamonti (46′ Defrel), Laurientè (77′ Ceide). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Obiang, Thorstvedt, D’Andrea, Alvarez. Allenatore: Dionisi

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri (57′ Cuadrado), Fagioli (66′ Miretti), Paredes (83′ Pogba), Rabiot, Kostic (66′ Chiesa); Milik (57′ Di Maria), Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Locatelli, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Marini

Ammoniti: Chiesa (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 5′