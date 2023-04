Inter-Juventus è già iniziata: l”affronto’ a San Siro è virale

Inter-Juventus si gioca già a ‘San Siro’: l”affronto’ per i nerazzurri non può passare inosservato

L’Inter perde in casa contro il Monza e fallisce il sorpasso sul Milan che , anzi, allunga in classifica. Un ko che pesa per Inzaghi che ora dovrà concentrarsi sul ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica.

Testa a mercoledì quindi e poi ancora campionato con l’Empoli, prima che ci sia la sfida alla Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’andata tra bianconeri e nerazzurri ha fatto rumore con le tante polemiche dentro e fuori dal campo. Clima infuocato, battaglia tra i calciatori e la squalifica della curva bianconera (ora sospesa in attesa della decisione sul ricorso) per i cori contro Lukaku.

Insomma, il ritorno si preannuncia carico di tensione e tutto da seguire. Anzi, Inter-Juventus sembrerebbe già essere iniziato con dieci giorni di anticipo, almeno vedendo quanto accaduto durante la gara contro il Monza: l’affronto bianconero non passa inosservato.

Inter-Juventus si accende: il bianconero compare a San Siro

Ci ha messo poco tempo per diventare virale l’immagine che apparsa sugli schermi nei minuti finali di Inter-Monza.

Si era già in pieno recupero, con la squadra di Palladino avanti di un gol e i nerazzurri alla ricerca del gol del pareggio. Approfittando di una pausa del gioco, le telecamere vanno sugli spalti per inquadrare i tifosi e gli spettatori a casa possono osservare qualcosa di inatteso. Sugli spalti di ‘San Siro’, infatti, un ragazzo tira fuori e mostra a favore di tv una maglietta della Juventus. Un ‘affronto’ goliardico che sui social è diventato subito virale, strappando commenti divertiti. Qualcuno propone alla Juve di garantirgli subito un biglietto per la prossima partita della formazione bianconera e tanti i tifosi bianconeri che applaudono il gesto. Insomma, manca ancora tempo per la sfida di ritorno della semifinale di coppa Italia, ma Inter-Juventus è già iniziata. Anzi, forse non è mai finita.