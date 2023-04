HIGHLIGHTS | Sanabria salva il Torino: ‘pareggite’ per la Salernitana

Dopo la rete di Vilhena arrivata nel primo tempo, la formazione di casa è riuscita a fissare il risultato finale sul pari nella ripresa

Non sono andate oltre il pareggio Torino e Salernitana nel match in programma questo pomeriggio alle 15.00. A salvare la squadra di Ivan Juric ci ha pensato il solito Sanabria con una rete da vero bomber di razza nel corso del secondo tempo che non ha lasciato scampo ad Ochoa da pochi passi.

Ancora una buona prova invece per la Salernitana, passata peraltro in vantaggio dopo nove minuti dal fischio d’inizio su uno scarico di Piatek a liberare la botta vincente di Vilhena. Per la formazione di Paulo Sousa, reduce dall’1-1 di settimana scorsa contro l’Inter, si tratta però del sesto pareggio consecutivo in campionato.

Un risultato che non muove la classifica delle due formazioni. Da una parte il Torino non riesce a riavvicinarsi alla zona alta della classifica, rimanendo alle spalle della Fiorentina. Per quanto riguarda invece la Salernitana rimane invariata la situazione rispetto alla vigilia di questa giornata, con ben sette punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione ed una vittoria che la squadra sembra aver completamente smarrito.

Serie A, Torino-Salernitana 1-1: highlights, tabellino e classifica

TORINO-SALERNITANA 1-1

9′ Vilhena (S), 57′ Sanabria (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma e Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** e Bologna* 44, Fiorentina 41, Udinese e Torino* 39, Monza* 38, Sassuolo 37, Empoli* 32, Salernitana* 30, Lecce* 28, Spezia* 26, Hellas Verona* 23, Cremonese* 19, Sampdoria* 16.

*una partita in più **15 punti di penalizzazione