Gran Galà del calcio, ecco tutti i premiati dell’edizione 2023

Domani l’appuntamento al Radisson Blu GHR Hotel in Roma per l’evento-premiazione organizzato dall’ADiCoSp in collaborazione con ‘calciomercato.it’ e ‘TvPlay’ media partner

Alle ore 19:30 di domani, lunedì 17 aprile, partirà l’edizione 2023 del Gran Galà del calcio presso le sale del Radisson Blu GHR Hotel sito in Roma, zona Parioli. L’evento è stato organizzato anche questa volta dall’ADiCoSp in collaborazione con ‘calciomercato.it‘ e ‘TvPlay‘ come media partner esclusivi.

Nell’occasione verranno premiati i migliori dirigenti della stagione 2021-2022. A seguire, verrà ritagliato spazio anche per la premiazione dei migliori talenti del Settore Giovanile così come il gol più bello della passata stagione di Serie A.

Gran Galà, la lista dei premiati

A seguire l’elenco dei premiati.

Pierpaolo Marino, Premio Franco Janich “Alla Carriera” (Udinese)

Pietro Accardi, Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Serie A (Empoli)

Simone Giacchetta, Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Serie B” (Cremonese)

Paolo Bravo, Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Serie C” (Sudtirol)

Marcello Serratore, Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Futsal” (Feldi Eboli)

Michele Sebastiani, Premio Franco Janich “Miglior Segretario Sportivo Professionista” (Spal)

Pasquale Paladino, Premio Franco Janich “Miglior Segretario Sportivo Dilettante” (Caldiero Terme)

Giuseppe Pasini, Premio Speciale Franco Janich (Feralpisalo)

Matteo Cancellieri, Premio Daniel Guerini “Miglior Giovane” (Hellas Verona)

Cristian Volpato, Premio Daniel Guerini “Miglior Under 19” (As Roma)

Wisdom Amey, Premio Daniel Guerini “Miglior Under 17” (Bologna)

Alessio Guerini, Premio Daniel Guerini “Miglior Giovane Futsal” (Ss Lazio Calcio A 5)

Vincenzo Vergine, Premio Daniel Guerini “Miglior Responsabile Settore Giovanile” (As Roma)

Alberto De Rossi, Premio Daniel Guerini “Miglior Allenatore Settore Giovanile” (As Roma)

Massimiliano Bellarte, Premio Daniel Guerini “Miglior Allenatore Futsal” (Italia Under 19)

Demetrio Albertini, Premio Speciale Daniel Guerini

Jacopo Volpi, Premio Adicosp “Stampa E Tv”

Fabio Massimo Splendore, Premio Adicosp “Stampa”

Claudio Donatelli, Premio Adicosp “Sport E Cultura”

Antonio Candreva, Premio Rabona Mobile “Miglior Goal” (Sampdoria)

Giuseppe Giannini, Premio Rabona Mobile “Miglior Goal Vintage” (As Roma)