Gli è successo ancora: nuovo infortunio durante il riscaldamento

Torino-Salernitana è la gara delle ore 15 della 30esima giornata di Serie A. Imprevisto a ridosso dell’ultimo quarto d’ora

La sfida tutta granata tra Torino e Salernitana si gioca sui binari dell’equilibrio. Gran primo tempo degli ospiti col bel gol di Vilhena che ha aperto le danze dopo appena 9 minuti con un grande mancino.

Palo poco dopo per Candreva, mentre la reazione dei padroni di casa è arrivata concretamente solo nella ripresa col pari di Sanabria. Caso singolare nel finale con Juric che non ha potuto inserire nella sfida Pietro Pellegri, il quale si stava scaldando per entrare ed ha sentito un fastidio all’adduttore. Cerotto per l’attaccante granata ma nulla da fare per lui che ha dovuto alzare prima del tempo bandiera bianca.