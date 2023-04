DIRETTA Serie A, Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sassuolo-Juventus, gara della trentesima giornata di Serie A in programma alle 18

Reduce dalle fatiche di Europa League e dalla vittoria per 1-0 contro lo Sporting, la Juventus vuole tornare a vincere anche in campionato. La sconfitta in casa della Lazio ha frenato la rincorsa europea dei bianconeri che, in attesa del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni del 19 aprile, vogliono aggredire la zona Champions sul campo.

Dopo lo spavento di giovedì scorso, è stato regolarmente convocato Wojciech Szczesny. Il portiere polacco dopo le palpitazioni avute contro i portoghesi, ha svolto tutti gli esami del caso che hanno escluso problemi. Nulla da fare, invece, per Moise Kean e Mattia De Sciglio, assenti al pari dello squalificato Alex Sandro. Fermato da un infortunio muscolare, Domenico Berardi non sarà a disposizione di Alessio Dionisi e si perderà ancora una volta la sfida contro i bianconeri. Reduci dalla rocambolesca sconfitta di Verona e dal pareggio contro il Torino, i neroverdi hanno spesso dato fastidio alle big del campionato e sperano di aggiungere un altro trofeo alla collezione.

In caso di successo, i bianconeri si porterebbero momentaneamente a un punto dall’Atalanta e a sei punti dal quarto posto occupato dal Milan, fermato sul pari dal Bologna. In nove precedenti al ‘Mapei Stadium’, la Juve ha perso solamente una volta, vincendo sei gare e pareggiandone tre. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma alle 18 di domenica 16 aprile, Sassuolo-Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN, ma chi è in possesso anche di abbonamento Sky potrà vederla sul canale 214 del satellitare. Ecco le formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma e Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** e Bologna* 44, Fiorentina 41, Udinese e Torino* 39, Monza* 38, Sassuolo 37, Empoli* 32, Salernitana* 30, Lecce* 28, Spezia* 26, Hellas Verona* 23, Cremonese* 19, Sampdoria* 16.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione