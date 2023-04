“Devi dimetterti”: richiesta a Inzaghi, scoppia il putiferio

Non vive un momento tranquillo l’Inter che colleziona un’altra sconfitta in campionato e vede più complicata la corsa Champions

Il possibile sorpasso che si trasforma in un distacco aumentato. L’Inter si ritrova a -2 dal Milan quando nel pomeriggio sembrava che potesse superare i cugini e prendersi il quarto posto.

Dopo la bella prestazione contro il Benfica, in pochi si aspettavano il ko interno contro il Monza. La rete di Caldirola ha riportato tutti i nerazzurri con i piedi per terra, davanti ad una realtà che in campionato non è certo bella: quinto posto e il problema gol che complica maledettamente tutti i piani. Ovviamente, attaccanti a parte, a finire sul banco degli imputati è anche Simone Inzaghi.

Già prima della gara di Lisbona, il tecnico nerazzurro era dato in bilico, con la sua posizione che si è rinsaldata grazie proprio al successo europeo. A distanza di quattro giorni però tutto è tornato come prima, con l’allenatore piacentino nuovamente nel mirino della critica. Anzi, dopo Inter-Monza si è levata rumorosa la richiesta di dimissioni: ormai non lo vogliono più in panchina.

Inter, dimissioni per Inzaghi: la richiesta è chiara

Simone Inzaghi nel mirino dei tifosi dopo la sconfitta dell’Inter contro il Monza. Lo 0-1 non va giù alla tifoseria nerazzurra che sui social chiede l’addio immediato dell’allenatore.

“Vogliamo le dimissioni di Inzaghi” scrive un utente ed un altro chiede al proprio tecnico: “Dimettiti visto che il club non ha gli attributi per farlo”. Una richiesta che arriva da diversi tifosi con qualcuno che non vede l’ora che Inzaghi lasci l’Inter. Non basta quindi la semifinale di Champions ad un passo al tecnico per evitare le tante polemiche nei suoi confronti.

Il deludente campionato condiziona il giudizio del popolo nerazzurro che vuole un ribaltone in panchina. Difficile possa essere accontentato prima della fine della stagione, in estate invece le cose potrebbero essere diverse. Ovviamente a decidere saranno i risultati, gli stessi che questa sera hanno mandato su tutte le furie i tifosi con la richiesta a Inzaghi arrivata chiara.

Ecco alcuni tweet:

Vogliamo le dimissioni si Simone Inzaghi punto #InterMonza — Domenico Russo (@DomenicoRusso6) April 15, 2023

Bene, Inzaghi si è firmato le dimissioni da solo. #InterMonza — Remo P. (@romabella75) April 15, 2023

Caro #Inzaghi dimettiti prima che questi scappati di casa ti affossino, gli attaccanti dell'Inter sembrano quelli della #Roma, non segnano neanche con le mani. Creare tanto senza segnare è frustrante, cosa deve fare il Mister? Dimettersi. Meriti una rosa migliore. — Jihéd Gharbi (@JGharbi_) April 15, 2023

Caro inzaghi almeno dimettiti visto che la società nn a gli attribuiti di farlo — Angelo Capone (@angelo_capone) April 15, 2023