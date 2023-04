“Chiesa e Vlahovic via dalla Juventus”, è caos: danno già le cifre

Juventus, la sconfitta patita al Mapei Stadium pesa come uno spada di Damocle sui giudizi in casa bianconera. La pazienza è finita

Dopo il risicato successo maturato contro lo Sporting CP, la Juventus in campionato non è riuscita a strappare punti preziosi sul campo del Sassuolo. Al Mapei Stadium gli uomini di Dionisi si sono imposti grazie alla rete messa a segno da Defrel, abile a sfruttare una disattenzione di Fagioli e a trafiggere l’incolpevole Perin.

Solo dopo il gol la Juve ha alzato il proprio baricentro, creando un paio di occasioni interessanti. Troppo poco per un reparto offensivo che ha confermato nuovamente i propri limiti. Rimasti assolutamente isolati, Vlahovic e Milik non hanno avuto rifornimenti: sia il serbo che il polacco non hanno concluso a rete. Se non fosse stato per gli inserimenti di Rabiot e per i guizzi nel finale di gara di Di Maria, Consigli sarebbe stato assolutamente inoperoso. A finire nel tourbillon della critica è stato nuovamente Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, che in campionato non segna da più di 800 minuti, sembra ormai l’ombra sbiadita di se stesso. Abulico, incapace di calamitare palloni, mai incisivo.

L’ex bomber della Fiorentina si prodiga tanto nel lavoro senza palla, si spende e si spande per provare a ritagliarsi uno spazio che però la sterile manovra bianconera gli inibisce. Questa volta, però, i tifosi della Juve non hanno digerito neanche la prova di Chiesa, il cui ingresso in campo non ha sortito gli effetti sperati. Qualche commento sui social definisce i due ex Fiorentina come “assolutamente sopravvalutati“. Ma non è finita qui.

Sassuolo-Juventus, Vlahovic non sfonda: i tifosi perdono la pazienza

Soprattutto la scialba prova offerta da Vlahovic, però, ha attirato le maggiori critiche dei tifosi della Juventus, che sui social si sono letteralmente divisi. Tra chi critica l’atteggiamento troppo remissivo della squadra e chi invece gli errori tecnici del serbo, il popolo del web ha passato in rassegna il periodo no del serbo, a cui non sono stati riservati giudizi lusinghieri. Ecco una rapida carrellata:

Il campionato italiano è tattico e CDK lo sta pagando..Ma va aspettato.Vlahovic è un anno e mezzo che lo attendiamo.. — Michel Le Roi🇮🇹 (@SSalandra) April 16, 2023

Oggi Vlahovic lo prendono al massimo in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni — AtaFaUnaLamp🔊 (@atafaunalamp) April 16, 2023

Vlahovic ha giocato una partita ignobile…e questo a prescindere dal gioco/ non gioco…errori tecnici incommentabili, presenza impalpabile..ci vuole lucidità nel separare i giudizi e valutare tutto… — Lorenzo (@lamberti_mf) April 16, 2023

#Vlahovic una delle più grosse sole prese dalla @juventusfc — 𝓢𝓮𝓻𝓰𝓲𝓸 (@giosivi) April 16, 2023

Ho sentito dire che era volta di chiesa e vlahovic che non sanno stoppare la palla. — AB BI (@ABBI45023611) April 16, 2023

Con gatti bremer barbiere fagioli vlahovic 5 su 11 a dir poco impresentabili come fai a far qualcosa — #Cecio (@CecereGianmarco) April 16, 2023