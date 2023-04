Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 15 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 15 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con i movimenti di mercato dell’Inter: “Inter, affari in Barça“. Brozovic può essere usato come pedina di scambio per Kessie, Umtiti o Marcos Alonso. “Test alla Champions” è il titolo per gli anticipi di oggi che coinvolgono non solo i nerazzurri, ma anche Milan e Napoli. Intanto, la Lazio vola battendo lo Spezia e consolidando il secondo posto: “Super Lazio“. A Montecarlo, Sinner raggiunge le semifinali e punta al successo nel torneo Masters 1000: “Vai Sinner!“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, esaltata la vittoria della Lazio: “Scappa Sarri“. La Juventus intanto ottiene la riapertura della curva con il Napoli: “Juve, curva in sospeso“. Gli azzurri, oggi con il Verona, hanno due buone notizie: “Osimhen-Maradona, Spalletti ha tutto“.

Su ‘Tuttosport’, intervista a chi ha lanciato Gatti. Parla Angelozzi, ds del Frosinone: “Gatti? E’ molto di più“. Intanto, la Juventus spera, per la prossima settimana: “Collegio di garanzia: quella sentenza del 2016 che ‘condanna’ il -15“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 15 aprile 2023

All’estero, si parla molto di mercato. Soprattutto in Spagna, con ‘As’ che apre con le parole di Ancelotti in conferenza stampa: “Estarè aquì la proxima campana“. Dunque, un altro anno al Real Madrid.

Il ‘Mundo Deportivo’ in prima pagina inserisce le immagini dei principali obiettivi di mercato del Barcellona: “El Barça que viene“, con i nomi di Messi, Gundogan, Inigo Martinez e Lamine Yamal (giovane della Masìa).