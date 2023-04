PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-VERONA: Raspadori spento, bene Tameze

Napoli-Verona, un primo tempo senza emozioni. Nella ripresa forcing azzurro: inutile anche l’ingresso di Osimhen

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Un solo intervento nel primo tempo, mai chiamato in causa nella ripresa

Di Lorenzo 6.5 – Grande chiusura in apertura di primo tempo: spinge come un matto e diventa il più pericoloso degli azzurri

Minjae 6.5 – Tutto facile nel primo tempo su Duda e Lasagna, ripete il canovaccio nella ripresa

Jesus 7 – Vince il duello con Gaich fino a farlo sostituire. Ottima gara

Olivera 6 – Parte contratto, poi inizia a sgasare e trova spazi: qualche buona accelerazione in asse con Lozano

Anguissa 6 – Protagonista delle rotazioni del centrocampo, consente al Napoli di non dare riferimenti al Verona

Demme 6 – Aveva giocato poco più di 20 minuti in stagione: non sfigura contro il Verona, anzi si rende protagonista nelle due fasi (65′ Zielinski 6.5 – Entra con il piglio giusto e regala velocità)

Elmas 6 – Qualche tocco sbagliato, ma un apporto sostanziale alla manovra e nelle coperture. Esce stremato (72′ Lobotka 6 – Riesce subito a dare ritmo alla squadra)

Politano 6 – Parte molto bene, creando spazi e facendo prendere un giallo a Ceccherini. Col passare dei minuti, si spegne la carica (84′ Zedadka sv)

Raspadori 5 – Primo tempo poca roba: nessuna chance, pochi spazi, scadente il lavoro di raccordo (72′ Osimhen 6.5 – Un boato accompagna il suo ingresso, si danna l’anima e spacca la traversa)

Lozano 5.5 – Parte a sinistra: in avvio non si esalta. Con il Napoli che si alza, si ritrova e crea svariando su tutto il fronte. Nel secondo tempo si spegne e viene sostituito (65′ Kvaratskhelia 5.5 – Non entra con la qualità che gli è propria)

All. Spalletti 6 – Senza tiri, senza reti: ma con il recupero di Osimhen e con qualche calciatore riposato in vista della Champions

PAGELLE VERONA

Montipò 6 – Mai davvero chiamato nel primo tempo a grandi parate: nella ripresa lo salva la trabversa

Dawidowicz 6.5 – Tosto il lavoro su Lozano col passare dei minuti, anche perché è costretto a rincorrerlo su tutto il fronte offensivo

Hein 6.5 – Ha gioco facile su Raspadori in un primo tempo abulico dell’azzurro. Molta più fatica su Osimhen

Ceccherini 6 – Non semplice tenere su un guizzante Politano: si prende anche un giallo ma tiene sulla distanza (65′ Coppola 6 – Ci mette il fisico)

Faraoni 6 – In avvio crea qualche impasse con Tameze, poi deve rinculare. Gara di sofferenza (68′ Terracciano 6 – Sostituisce il compagno scarico, entra ordinato)

Tameze 7 – Il migliore del Verona nel primo tempo: spinta, chiusura e qualità

Abildgaard 5.5 – Gioca la sua partita cercando di limitare Anguissa e provando a filtrare le linee azzurre

Depaoli 6 – Supporta Ceccherini in fase di non possesso: ordinato nelle coperture

Duda 5 – Deve giocare tra linee per provare a tenere alto il Verona. In realtà, deve principalmente occuparsi della fase difensiva (68′ Verdi 5 – Nel suo ex stadio vede pochi palloni giocabili)

Lasagna 6 – Sua l’unica conclusione del primo tempo verso lo specchio della porta di entrambe le squadre. La sua gara si ferma lì in fase di possesso (87′ Ngonge 5 – Entra per sprecare la più grande occasione del Verona nel finale)

Gaich 4.5 – Sbatte su Juan Jesus: si racchiude qui il suo primo tempo ed anche la sua partita (65′ Djuric 5 – Deve provare a metterci i centimetri per far salire la squadra)

All. Zaffaroni 7 – Gran partita di contenimento: si prende un punto d’oro che alimenta le speranze salvezza

PAGELLA ARBITRO

La Penna 5 – Consente un gioco troppo duro da parte del Verona

TABELLINO

RETI:

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Demme, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano. A disp: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Lobotka, Zerbin, Osimhen, Zielinski, Kvaratkshelia. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1) – Montipò, Dawidowicz, Hein, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli, Duda, Lasagna, Gaich. A disp: Berardi, Perilli, Verdi, Djuric, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana. All. Zaffaroni

ARBITRO: La Penna di Roma 1

AMMONITI: Ceccherini, Terracciano, Dawidowicz, Kvaratkshelia, Verdi

ESPULSI: