Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: Raspadori in, Zaffaroni punta su Gaich

Le probabili formazioni di Napoli-Verona, match del ‘Maradona’, valevole per la trentesima giornata di Serie A

Tanti cambi. Come è ovvio che sia, in vista di un appuntamento con la storia. Luciano Spalletti non può che cambiare tanto il suo Napoli per il match con il Verona.

Oggi, alle 18, al ‘Maradona’ avrebbe trovato spazio anche Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000, però, ha sintomi influenzali e non potrà esser del match. Contro l’Hellas, invece, troveranno spazio i due titolarissimi che non ci saranno contro il Milan per squalifica. Kim Min Jae e Zambo Anguissa scenderanno in campo dal primo minuto.

Una gestione diversa ci sarà per Victor Osimhnen e Kvicha Kvaratskhelia. Il nigeriano è tornato a disposizione e, come spiegato da Spalletti, farà qualche minuto per recuperare la sensazione della partita dopo l’infortunio. Per il georgiano il minutaggio dipenderà anche dall’andamento della gara.

Nel Verona di mister Zaffaroni, sono squalificati Miguel Veloso e Magnani, mentre Doig è fermo ai box. Djuric e Ngogne con Verdi dovrebbero formare il terzetto offensivo, alla ricerca di peso ed estro.

Le formazioni di Napoli-Verona

Ecco le formazioni di Napoli-Verona:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Demme, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano.

Squalificati: Ndombele

Infortunati: Gaetano, Simeone

Diffidati: Kim, Osimhen

VERONA (3-4-1-2): Montipò – Dawidowicz Hien Ceccherini – Faraoni Abildgaard Tameze DePaoli – Duda Lasagna Gaich. All. Zaffaroni

Squalificati: Veloso, Magnani

Infortunati: Doig, Henry, Lazovic, Hrurstic

Diffidati: Faraoni, Henry

Serie A, Napoli-Verona: dove vederla in tv

Il match tra il Napoli e Verona, che avrà inizio alle ore 18.00 di sabato 15 aprile al Maraodna, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN: basterà scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al portale tramite pc o notebook. L’applicazione inoltre è scaricabile anche su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La partita sarà, inoltre, visibile sul canale 214 di Sky (‘Zona Dazn’).

Il calendario di Napoli e Verona

Per il Napoli, dopo l’impèegno con l’Hellas, c’è la grande notte di Champions contro il Milan di martedì, ancora allo stadio Maradona, prima della trasferta di domenica sera contro la Juventus all’Allianz.

Per il Verona, il prossimo impegno è quello di venerdì prossimo, in anticipo, contro il Bologna, al Bentegodi.