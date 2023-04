La mancata espulsione fa infuriare Spalletti: ecco cosa è successo

Napoli-Hellas Verona, gli Azzurri stanno trovando qualche difficoltà di troppo a scardinare il muro degli scaligeri. Proteste veementi di Spalletti

Si prospettava un impegno sulla carta piuttosto agevole per la capolista, ed invece il Napoli nella prima ora di gioco della sfida contro l’Hellas Verona ha riscontrato molti problemi ad esprimere il suo gioco.

Con un turnover ragionato Luciano Spalletti ha dosato le energie della sua squadra in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Milan, in programma martedì al Maradona. Da qui la scelta di tenere inizialmente in panchina Kvaratskhelia e Zielinski, e di affidarsi ad un tridente offensivo inedito. Dopo aver provato a spaventare gli scaligeri nei primi minuti, i padroni di casa hanno però fatto fatica a tenere alto con costanza il proprio baricentro. Neanche Lozano, ad esempio, ha fornito una prestazione continua. Tuttavia un paio di guizzi del messicano hanno impensierito la retroguardia dell’Hellas Verona, che ha rischiato di giocare gli ultimi 40 minuti in dieci uomini.

Napoli-Verona, Ceccherini graziato: Spalletti è una furia

Al minuto 50, infatti, Ceccherini (già ammonito) ha fermato con le cattive Lozano, che era riuscito a sgusciare dalla marcatura del centrale gialloblu. L’esterno del Napoli è rimasto qualche minuto a terra, lamentandosi con il colpo subito. Il più nervoso, però, è stato Luciano Spalletti: il tecnico del Napoli avrebbe voluto l’intervento del VAR, che però non è intervenuto dal momento che quella di La Penna è stata valutata come una decisione di campo.

Le proteste dell’allenatore del Napoli, però, non sono passate inosservate. Anche con il quarto uomo il tecnico di Certaldo ha lamentato il mancato fischio. Ceccherini, in effetti, è sembrato disinteressarsi del pallone, badando soprattutto a fermare Lozano, che con una finta era riuscito ad eludere la sua marcatura. La Penna, però, ha deciso di non assegnare il fallo, tra le proteste dei padroni di casa che avrebbero voluto l’espulsione del difensore dell’Hellas. Il gioco è proseguito qualche minuto dopo, una volta ristabilitosi Lozano: contatto che sicuramente farà discutere.