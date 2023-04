Inzaghi non lo accetta: “Questo non è vero”

Simone Inzaghi ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter contro il Monza: il tecnico analizza il match di ‘San Siro’

L’Inter perde ancora e manca il sorpasso all’Inter. A ‘San Siro’ passa il Monza con un gol di Caldirola.

Al termine del match, Simone Inzaghi a ‘Sky’ analizza così la partita: “Film che si ripete? La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritavamo il vantaggio. Nella ripresa, ci siamo innervositi, abbiamo perso le distanze, abbiamo subito le ripartenze. E’ la fotocopia della Fiorentina, della Salernitana, non va bene il passo che stiamo avendo in campionato: siamo delusi e arrabbiati. Stiamo parlando di un risultato negativo che rallenta il nostro percorso in campionato”.

MANCA ELETTRICITA’ – “L’episodio che fa cambiare la partita. I numeri in campionato sono migliori che in Champions, chiaramente in risultati sono negativi e ne parliamo con ragazzi e società. Non è un caso che troviamo portieri avversari che sono tutti migliori in campo. Bisogna fare qualcosa in più, sapendo che la squadra che in campionato sente di fare punti e per questo, se il gol non viene, si perde lucidità”.

Inzaghi ammette il problema: “Non siamo sui nostri livelli”

ATTACCANTI – “Nel 2023, dopo la ripresa, non siamo sui nostri livelli. Abbiamo fatto sedici mesi da miglior attacco, ora stiamo concretizzando meno con gli attaccanti in primis, ma la squadra crea e propone. Bisogna avere più determinazione, ma non solo con gli attaccanti.

CHAMPIONS PIU’ VICINA TRAMITE COPPA – “In campionato siamo a due punti dal Milan. Aver perso le ultime partite ci deve preoccupare. Cerchiamo di migliorare, ma vedendo le occasioni avute anche stasera, il risultato non rispecchia questo. Bisogna essere più bravi. Non è vero che le motivazioni ci sono in Europa ma non in campionato. Nelle ultime partite sono deluso dai risultati ma non da quanto fatto dalla squadra”.