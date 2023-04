Il Milan protesta a Bologna, Motta risponde: “Così non rispettiamo il calcio”

Il Bologna ferma la corsa del Milan pareggiando 1-1 al Dall’Ara: i rossoneri protestano per due rigori, Thiago Motta risponde per le rime

Finale e postgara rovente al Dall’Ara. Bologna e Milan pareggiano 1-1, con i rossoneri che reclamano per alcuni episodi dubbi. Il primo è un contatto sul vantaggio al primo minuto di Sansone. Poi un possibile penalty per un pestone su Rebic nel primo tempo, infine il fallo di mano di Lucumu che anima le proteste rossonere.

Su ‘Dazn’ si analizzano gli episodi, con Luca Marelli che bolla come rigori entrambi i contatti chiamati in causa dal Milan. Thiago Motta lo ascolta e, una volta davanti ai microfoni per l’intervista postpartita, replica seccamente: “Mi stupisce molto il commento di Marelli. Non sono assolutamente due rigori. Questa è la mia opinione. Lucumi non può che avere il braccio lì, che fa parte dell’equilibrio del giocatore, ed era nel posto in cui doveva essere. Rebic? Se un conttatto così è rigore dobbiamo cambiare qualcosa. Così non siamo sulla strada di rispettare lo spirito del gioco del calcio. Questo è il mio commento”.

Motta poi passa a parlare anche della partita: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà. Ci siamo abbassati troppo. Non è facile gestire il Milan, è una squadra di qualità. Noi abbiamo cercato di abbassarci il meno possibile. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, alzando le linee di gioco competendo contro una squadra forte. Il pareggio è tutto sommato giusto. Ora pensiamo a riposarci e poi al Verona”.