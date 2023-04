Discussione accesa in campo: nervosismo Darmian all’intervallo

Nervosismo alla fine del primo tempo: discussione accesa tra Darmian e Pairetto al momento di rientrare negli spogliatoi

Finisce 0-0 il primo tempo di Inter-Monza. Quarantacinque minuti senza grandi emozioni con i padroni di casa pericolosi soltanto con una conclusione di Correa e poche altre azioni degne di nota. Da segnalare l’infortunio di Sensi e uno scontro tra Izzo e Lukaku.

Ma al duplice fischio di Pairetto è Darmian ad accendere gli animi: il difensore nerazzurro è protagonista di un acceso confronto proprio con il direttore di gara mentre abbonda il campo per dirigersi negli spogliatoi. Difficile capire il motivo che ha portato Darmian a protestare in maniera abbastanza vivace. La prima frazione di gioco non ha dato grandi spunti per polemiche arbitrali. Le uniche proteste degne di note è per un mancato vantaggio all’Inter con Pairetto che ha scelto di fischiare una punizione dal limite dell’area con Gosens che teneva il pallone in area di rigore anche se in posizione laterale.

Inter-Monza, Darmian protesta con Pairetto

Restano quindi le proteste di Darmian nei confronti di Pairetto prima di tornare nel tunnel degli spogliatoi per i quindici minuti di intervallo.

Nella ripresa la squadra di Inzaghi dovrà provare a forzare un po’ il ritmo per trovare quel gol che consentirebbe di scavalcare il Milan in classifica. Tre punti importantissimi nella corsa alla Champions per l’Inter che, come è normale che sia, hanno la testa rivolta al ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Benfica, match in programma mercoledì prossimo a ‘San Siro’.