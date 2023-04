DIRETTA Serie A, Inter-Monza | La cronaca LIVE e dove vederla in TV

Si chiude questo lungo sabato dedicato alla trentesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra l’Inter e il Monza

Dopo gli impegni di Milan e Napoli, rispettivamente contro Bologna e Verona, è il turno dell’Inter. Per la trentesima giornata del campionati di Serie A, derby tutto lombardo col Monza.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento col morale a mille dopo la vittoria, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ottenuta sul campo del Benfica di Roger Schmidt: in gol Nicolò Barella, su splendido assist di Alessandro Bastoni, e Romelu Lukaku su rigore, assegnato per un fallo di mano dell’ex Joao Mario. Mentre nel turno precedente di campionato, è arrivato un pareggio per 1-1 sul campo della Salernitana degli altri ex Paulo Sousa e Antonio Candreva, tra gli altri. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Raffaele Palladino, in ansia per le condizioni di salute del presidente Silvio Berlusconi, sono reduci dal pareggio esterno, 2-2 il risultato finale, ottenuto sul campo dell’Udinese. La vittoria manca da oltre un mese, 4 marzo scorso 2-1 contro l’Empoli tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MONZA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. S. Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A:

Inter-Monza, dove vederla in TV

Come detto, dopo Bologna-Milan e Napoli-Verona, si chiude il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A col derby lombardo tra Inter e Monza. Le due squadre scendono in campo alle 20.45 e ci sono diverse opzioni per gustare la partita davanti alla televisione. Oltre alla piattaforma Dazn, in streaming, il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Disponibile anche, sempre in streaming, su Sky Go e Now per chi è possesso di regolare abbonamento.