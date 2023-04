Come Lukaku, vuole tornare all’Inter: affare (quasi) a costo zero

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un altro possibile grande ritorno in nerazzurro dopo quello del centravanti belga

Un ottimo finale di stagione potrebbe valere la conferma (con un altro prestito) all’Inter. Parliamo di Lukaku, che all’inizio dell’estate scorsa ha voluto tornare in nerazzurro dopo nemmeno un anno dal suo addio, destinazione Chelsea. A distanza di dieci mesi scarsi, un suo ex compagno in nerazzurro è pronto a emularlo. Di base lo stesso desiderio, quello di rivestire la maglia dell’Inter. Il suo nome è Perisic.

Perisic come Lukaku. Secondo ‘Tuttosport’ il croato vuole far ritorno a Milano. Precisamente ad Appiano Gentile, lasciato alla fine della scorsa stagione per volare in Premier League, al Tottenham di Conte. Prima parte di stagione convincente, la seconda – ancora in corso – non all’altezza delle aspettative. In quel di Londra, insomma, classe ’89 non è riuscito a ripetere l’ultima straordinaria annata interista: 10 gol e 9 assist. Quest’anno appena 1 gol, a fronte però di ben 10 assist. La differenza è che al Tottenham non è stato devastante come lo fu all’Inter, soprattutto nella stagione 2021/2022.

Calciomercato Inter, tre ‘condizioni’ per il ritorno di Perisic

L’Inter sarebbe disponibile a ‘riaccogliere’ Perisic, ma occorrerebbero tre ‘condizioni’: la partenza di Gosens, che nell’ultimo periodo è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Inzaghi; l’apertura del Tottenham a una cessione a zero o quasi del cartellino, una cosa possibile considerato che il croato ha solo un altro anno di contratto e 34 anni; il sì di Perisic a ‘spalmare’ il suo ingaggio (circa 6 milioni netti) magari in due stagioni.

Se l’operazione venisse fatta entro giugno, come avvenne per Lukaku, forse Marotta e soci avrebbero anche la possibilità di usufruire dei benefici fiscali del decreto crescita. Naturalmente il possibile ritorno di Perisic qualcuno potrebbe ‘collegarlo’ a un altro clamoroso ritorno. Quello di Antonio Conte…