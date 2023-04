Clamoroso addio UFFICIALE: rescinde dopo due mesi

Rescissione ufficiale dopo due mesi dalla firma, è arrivato l’annuncio del club. Tutti i dettagli

Separazione improvvisa a pochi mesi dalla firma della big. Lo ha annunciato nelle ultime ore il club attraverso una nota ufficiale.

Il Celta Vigo dice addio a Diego Alves. Il calciatore e il club hanno risolto consensualmente il contratto firmato lo scorso febbraio. Questa la nota ufficiale: “L’RC Celta e Diego Alves hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto che legava entrambe le parti fino al termine di questa stagione. Il club vuole ringraziare Diego per l’impegno e la dedizione dimostrata in questi mesi, oltre ad augurargli buona fortuna per le sue nuove sfide professionali e una pronta guarigione dall’infortunio”.

Senza nemmeno un minuto disputato, Diego Alves lascia il Celta.