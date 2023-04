Brutto infortunio alla spalla nel finale: esce in barella

Ansia Cosenza nel finale del match col Cittadella: Venturi è stato costretto a uscire in barella per un brutto infortunio alla spalla

Si entra nella fase caldissima della stagione nel calcio italiano, in tutti i campionati. In Serie A ci si giocano i posti europei e le posizioni che valgono la salvezza. Così allo stesso modo in serie B si lotta per mantenere la categoria e per gli ultimi posti che valgono i playoff, con Frosinone e Genoa sempre più lontane.

A rischio nel campionato cadetto ci sono sia il Cosenza che il Cittadella, appaiate a quota 37 e oggi l’una di fronte all’altra oggi. Alla fine è 1-1 con i gol di D’Urso per i calabresi e Antonucci per i patavini. Un risultato che lascia tutto invariato, con i ‘lupi’ attualmente ai playoff e dietro al Citta nella classifica avulsa. Per il Cosenza tra l’altro è arrivata un’altra brutta notizia come l’infortunio di Michael Venturi. All’84’, il centrale è infatti uscito in barella per un colpo alla spalla che ha richiesto l’applicazione immediata di un tutore. Al suo posto Rispoli.