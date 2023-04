Bocciatura definitiva per Allegri: “L’anno prossimo occorre cambiare”

Ancora critiche su Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus bocciato su tutta la linea e già ‘esonerato’

Juventus che nel weekend di campionato con il Sassuolo prova a rialzarsi e a rimettersi in corsa Champions, forte del successo con lo Sporting in Europa League che rappresenta buon viatico per centrare la semifinale. Ma c’è qualcuno che non vede di buon occhio il rendimento di Allegri con i bianconeri: il solito Antonio Cassano, mai tenero con il livornese.

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex attaccante, oggi opinionista, è andato nuovamente all’attacco. “Non mi interessa dei trofei in bacheca, se fai un calcio osceno che fa ca…re io lo dico – ha affermato – La Juve con quella rosa doveva lottare per lo scudetto, Vlahovic è stato svalutato e Di Maria gioca a 50 metri dalla porta. Coppa Italia ed Europa League in questa stagione non salvano niente. E’ una annata molto negativa. Ripartire da lui in panchina il prossimo anno sarebbe un suicidio, il vero errore è stato fargli un contratto lungo a quelle cifre: se errare è umano, perseverare è diabolico”.

Non solo Allegri: Cassano insiste su Mourinho e ne ha pure per Inzaghi

C’è spazio anche per ulteriori dichiarazioni al veleno su Josè Mourinho. Ancora una volta, Cassano non manifesta simpatia per il tecnico della Roma.

“Di lui di buono posso dire che è furbo e sa come vendersi, per il resto non mi piace praticamente niente – ha spiegato – Ha capito che a Roma serviva un capopopolo e quello sta facendo. Finché le sue squadre giocheranno così male, troverà sempre me a dirglielo. Rosa non all’altezza? E’ la sua scusa preferita, ha il terzo monte ingaggi in Italia. Si nasconde dietro gli alibi e non parla mai di calcio, gioca solo alla carlona stando dietro”. Ce n’è anche per l’Inter di Simone Inzaghi: “Con il Benfica mi ha stupito. Ma la semifinale di Champions non basta per essere confermato. Per rimanere, la Champions deve vincerla, con una rosa del genere non può essere quinto in campionato. E’ un buon allenatore ma non lo ritengo un top e non so se lo diventerà mai, ma gli auguro di diventarlo”.