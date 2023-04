Trattativa avviata, dopo Mourinho c’è Zidane

Prendono forma gli intrecci per le panchine del prossimo anno, la vicenda che riguarda Josè Mourinho e Zinedine Zidane

Si avvicina la fine della stagione calcistica e iniziano a delinearsi già ora i primi, importanti, movimenti di calciomercato. Anche per quanto riguarda gli allenatori, con diversi tecnici in bilico e che potrebbero infiammare il mercato delle trattative. Occhio in particolare all’intreccio tra Josè Mourinho e Zinedine Zidane.

Come noto, infatti, il tecnico portoghese attualmente sulla panchina della Roma è stato accostato all’Al Nassr, squadra araba pronta a ricoprirlo d’oro con un contratto super (si era parlato di un biennale da ben 120 milioni di euro complessivi). Specialmente dopo l’esonero di Rudi Garcia. Ma come alternativa, per la prossima stagione, ci sarebbe anche Zinedine Zidane, una tentazione non da poco. Il club è intenzionato a continuare a crescere e per farlo vuole un allenatore di livello top. Questo anche per portare l’intero calcio arabo a un livello superiore.

Zidane in panchina, ‘decide’ Cristiano Ronaldo

Inevitabilmente, c’è in tutto questo l’influsso determinante di Cristiano Ronaldo, che nella sua nuova avventura in Arabia Saudita ha ottenuto di avere una certa influenza sulle decisioni della dirigenza per quanto concerne la guida tecnica.

Secondo la ‘CBS Sports’, infatti, CR7 sarebbe coinvolto in prima persona nei dialoghi preliminari che la società starebbe avviando con l’allenatore francese. L’attaccante ha naturalmente conservato un ottimo ricordo del suo ex tecnico e lo vorrebbe con sé per rendere il suo percorso ulteriormente stimolante. Da capire se il progetto riuscirà effettivamente a stuzzicare Zizou, fermo ormai da quasi due anni e che nonostante i diversi rumours che lo hanno visto protagonista e le bozze di proposta arrivate fin qui non ha ancora deciso di scendere nuovamente in campo. Per farlo, sta aspettando una proposta davvero molto interessante e non è detto che alla fine Ronaldo riesca a convincerlo a fare il grande salto verso le nuove frontiere calcistiche degli sceicchi.