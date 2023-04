“Szczesny, che impressione”: nuovi esami per il polacco, ecco come sta

Uscito nel corso del primo tempo per un dolore al petto durante Juve-Sporting, Szczesny ha fatto impaurire tutti ieri sera

Negli occhi di tutti quelli che erano sintonizzati ieri sera davanti agli schermi, e di chi era sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino, le immagini dell’uscita dal campo di Wojciech Szczesny hanno fatto spaventare.

Prima il dolore al petto, poi le difficoltà respiratorie e le lacrime. E subito i medici della Juventus hanno chiesto il cambio alla panchina, guidata da Massimiliano Allegri. Pronto, e anche decisivo ai fini del risultato con una doppia parata clamorosa nel finale, l’ingresso di Mattia Perin in campo, mentre il polacco è stato immediatamente trasportato presso la struttura medica presente all’interno dello stadio per gli esami del caso.

Lo stesso 32enne portiere, a fine partita ha voluto tranquillizzare tutti presentandosi ai microfoni dei giornalisti presenti proprio insieme a Perin. “Sto bene, c’è stata un po’ di ansia, ma abbiamo fatto tutti i controlli ed è tutto ok. La verità è che avevo visto molto bene Mattia in allenamento, mi sono stancato e ho fatto entrare lui che ha fatto due miracoli (ride,ndr)”. Dunque, una situazione serena, solo un grosso spavento per Szczesny che potrebbe rientrare in campo già nella prossima partita del campionato di Serie A, contro il Sassuolo domenica 16 aprile alle ore 18 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

“Caso Szczesny impressionante”: le ultime dal JMedical

Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Tony Damascelli attraverso le frequenze di ‘Radio Radio’: “Il caso Szczesny è stato impressionante, ma la fortuna di avere nello stesso impianto la struttura medica è stato un bene. Se fosse successo in Portogallo, al ritorno, sarebbe stato un po’ più complicato”. Nello stesso spazio, il collega Luigi Schiffo ha fatto il punto della situazione dopo gli ulteriori controlli effettuati dal portiere quest’oggi: “Ha fatto nuovo controllo poche ore fa al JMedical ed è tutto ok. Non ci sono problemi cardiaci, il cuore è a posto, il resto si supera”. E tutti ci auguriamo di rivedere il prima possibile in campo ‘Tek’, così soprannominato.

L’estremo difensore, inoltre, ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram, con questo messaggio in descrizione: “Beh, è stato spaventoso! Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e per gli auguri di guarigione – dice Szczesny -. Sto bene, sperando di tornare in campo il prima possibile! Grazie mille allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e Mattia Perin, per essere stato il nostro eroe in quel giorno!“.