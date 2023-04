Subito fuori dall’Europa: la decisione forte della Uefa

Infuria la polemica dopo il primo match dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. Decisione forte della Uefa sulla sfida di San Siro

Fa ancora discutere l’arbitraggio di Kovacs dopo la sfida d’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, decisa dal guizzo di Bennacer nel primo tempo.

La squadra partenopea non ha digerito la direzione di gara del fischietto rumeno e recrimina per alcune decisioni controverse della sfida di San Siro. Il mancato giallo per Leao nel primo tempo dopo aver spezzato la bandierina, oltre al rosso per Anguissa e all’ammonizione per Kim che essendo in diffida salterà il return match di martedì prossimo al ‘Maradona’. L’Uefa ha analizzato nelle scorse ore l’arbitraggio di Kovacs, ritenendolo insufficiente per una partita di tale livello. E – come riporta ‘Il Mattino’ – il massimo organo del calcio continentale potrebbe anche fermare l’arbitro per il resto della stagione, togliendolo dalle rotazioni per le gare europee.

La Uefa boccia Kovacs dopo Milan-Napoli: la sua Champions è finita

Kovacs quindi bocciato dopo il polverone di San Siro, con il patron del Napoli De Laurentiis che per il momento preferisce non alzare i toni anche se continua la battaglia contro il capo della Uefa Ceferin sulla gestione del calcio europeo.

Intanto in vista del ritorno il Napoli conta di recuperare Osimhen, il grande assente della gara del ‘Meazza’ e che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare accusato in Nazionale nelle scorse settimane. Da capire se il nigeriano giocherà uno spezzone già domani pomeriggio nell’anticipo di campionato con il Verona, con Spalletti che potrebbe optare per un ampio turnover in funzione del secondo round di Champions contro il Milan dove gli azzurri dovranno ribaltare il gol di Bennacer.