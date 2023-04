Ritorno Osimhen, arriva l’annuncio UFFICIALE

Il bomber del Napoli è out da fine marzo per un infortunio agli adduttori. Ha saltato anche l’andata dei quarti di Champions in casa del Milan

Osimhen sì, Osimhen no? Spalletti allo scoperto in conferenza stampa. L’annuncio un po’ a sorpresa nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Verona: “Victor sarà convocato“.

Out da fine marzo, il centravanti del Napoli rientrerà dunque per la gara con gli scaligeri in programma domani ore 18 al ‘Maradona’. Possibile spezzone di partita per il numero 9, in vista del ritorno dei quarti di Champions League col Milan di scena martedì prossimo.

“Le sue condizioni sono buone – ha aggiunto Spalletti sempre a proposito di Osimhen – Stamattina c’è stata una riunione coi medici ed è venuta fuori, come conseguenza naturale, la decisione di convocarlo per domani. L’obiettivo è portarlo al meglio per la sfida col Milan, domani partirà dalla panchina”.