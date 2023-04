Penalizzazione e sconfitta a tavolino: UFFICIALE, la sentenza è pesantissima

Cinque punti di penalizzazione e cinque partite a porte chiuse: è pesantissima la sanzione inflitta dal giudice sportivo

Cinque punti di penalizzazione, sconfitta a tavolino e cinque partite a porte chiuse. Mano pesantissima da parte del giudice sportivo dopo quanto accaduto sul terreno di gioco.

Una stangata più che logica, pensando a quanto successo durante il match. Siamo nel Girone C della categoria Juniores Regionali B durante la gara tra Aurora San Francesco e Lissone. E’ durante questo incontro che accade un doppio episodio che con il calcio ha poco legame.

Il primo avviene con il match in pieno svolgimento: un tifoso della squadra di casa ha minacciato e poi ha provato a colpire un calciatore avversario seduto in panchina. L’uomo, fortunatamente, ha mancato il bersaglio per pochi centimetri. La scena è accaduta sotto gli occhi dell’arbitro che non ha potuto far altro che sospendere la partita. Una decisione che ha scatenato il caos con un giocatore dell’Aurora San Francesco, Bonifacio Alessandro, che ha aggredito, prima verbalmente, poi fisicamente con calci e pugni, un avversario, poi ha rivolto la sua rabbia su un altro calciatore, mettendogli le mani al collo.

Tentativo di accoltellamento e aggressione in campo

Un doppio episodio che è finito nel referto arbitrale e che ha spinto il direttore sportivo ad usare la mano pesante nei confronti dell’Aurora San Francesco e del suo calciatore.

Nel comunicato del Giudice sportivo si legge tutta la descrizione di quanto accaduto con gli insulti piovuti dal tifoso della squadra di casa, nonché conoscente di un giocatore visto che si chiamavano per nome. Dalle parole ai fatti con il tentativo di accoltellamento, mancato per questione di centimetri.

Da qui la sospensione del match e la successiva aggressione di Bonifacio a due avversari. Ecco quindi la sentenza del giudice sportivo che ha sanzionato la società con la sconfitta a tavolino, un’ammenda di 500 euro, cinque giornate a porte chiuse e la penalizzazione di cinque punti da scontare nella prossima stagione. Per Bonifacio, invece, è stata comminata una squalifica di cinque giornate.