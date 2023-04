Infortunio terribile, UFFICIALE: frattura e stagione già finita

Non arrivano belle notizie dopo l’infortunio rimediato in Europa League: gli esami hanno evidenziato una frattura, stagione finita

La stagione finisce qui. La gara di Europa League è stata l’ultima disputata in quest’annata calcistica. L’infortunio rimediato negli ultimi minuti si è rivelato più grave del previsto: frattura e stagione terminata.

Una vera tegola per il Manchester United che perde uno dei suoi titolari in vista del rush finale. La squadra di ten Hag deve blindare il quarto posto in Premier League e provare ad arrivare in fondo in Europa League dove, passando contro il Siviglia, si troverebbe la vincente tra Juventus e Sporting. Proprio nell’incontro contro gli andalusi, terminato 2-2 con la rimonta degli spagnoli nei minuti finali, si è fatto male Lisandro Martinez. Uscito dal terreno di gioco all’86’ minuto, il difensore argentino è stato sottoposto quest’oggi agli accertamenti diagnostici che hanno dato un responso non certo positivo.

Per l’argentino, campione del mondo in Qatar lo scorso dicembre, c’è da fare i conti con la frattura del metatarso. Nessuna possibilità di rivederlo in campo prima del termine della stagione e appuntamento al prossimo anno. Il club, nel comunicato in cui ufficializza l’infortunio, specifica che Martinez sarà pronto per l’inizio della nuova annata.

Manchester United, doppia tegola: out anche Varane

Ma le brutte notizie per il Manchester United non sono finite con la frattura riportata da Lisandro Martinez. Ten Hag dovrà fare a meno anche di Raphael Varane, anche lui infortunatosi durante la sfida con il Siviglia.

Per l’ex Real Madrid alcune settimane di stop, si legge nella nota dei Red Devils, ma la possibilità di ritornare in campo prima della fine della stagione. Doppio grave forfait per il club inglese che dovrà rinunciare alla sua coppia difensiva nelle prossime partite, compreso il ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì 20 aprile.