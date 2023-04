DIRETTA Serie A, Spezia-Lazio: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Semplici e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita allo Spezia in Liguria nel secondo anticipo del venerdì valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi di classifica diversi che sarà diretta dall’arbitro Irrati della sezione di Pistoia.

Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono allungare la striscia di tre vittorie consecutive ottenute nel derby contro la Roma, contro il Monza e contro la Juventus per blindare la seconda posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra i bianconeri di Leonardo Semplici, privi dello squalificato Bastoni, vanno a caccia di un risultato positivo dopo i pareggi contro Salernitana e Fiorentina per allungare sulla zona retrocessione. All’andata i capitolini si imposero con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Milinkovic-Savic e alle reti di Zaccagni e Romagnoli. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e su Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra Spezia e Lazio in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Spezia-Lazio

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Verde, Nzola, Gyasi. All. Semplici

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus** 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Hellas Verona 22, Cremonese* 19, Sampdoria 15.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione