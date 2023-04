“Del Piero presidente della Juventus”: è già una certezza

Alessandro Del Piero presidente della Juventus, una voce che si rincorre da tempo ed ora diventa ‘certezza’: cosa sta succedendo

La Juventus batte lo Sporting 1-0 e fa un passo importante verso la qualificazione alle semifinali di Europa League. Bisognerà completare l’opera in Portogallo, conservando il gol siglato da Gatti per passare il turno.

Intanto a tenere banco sono sempre le vicende extra-campo ma non soltanto legate alle ormai più che note indagini in corso da parte della giustizia sportiva (e ordinaria). In particolare sono le continue voci su un ritorno in società di Alessandro Del Piero, magari con un ruolo apicale, a far sognare i tifosi bianconeri. Ieri sera, l’ex numero 10 della Juve era presente a ‘Sky’ nel pre e post partita e le sue parole hanno letteralmente estasiato il popolo juventino.

In particolare, tra le affermazioni di Del Piero ce n’è una che è piaciuta molto: “La Juve sta vivendo un momento particolare, al di là se colpevole o meno: io ci sono passato nel 2006 e sono i calciatori a risentirne di più visto che devono performare in campo. Vederli insieme con questo sorriso, vedere Gatti con il suo entusiasmo, sono elementi che fanno la differenza”. Parole che hanno entusiasmato i tifosi della Juventus che sui social hanno riversato la loro certezza: “E’ già presidente”.

Del Piero fa sognare i tifosi: “Già presidente della Juve”

E’ questo il ritornello che si legge con grande frequenza questa sera su Twitter. “Parla già da presidente” scrive un utente ed un altro evidenzia come sia cambiato il tenore delle sue dichiarazioni, interpretando questa novità con una considerazione personale ma condivisa da molti: “Ormai è dirigente”.

Un ruolo che Del Piero potrebbe ricoprire davvero in un futuro (vicino o lontano) e che renderebbe sicuramente felice tutti i tifosi della Juventus. In attesa che il campo torni a sorridere alla squadra di Allegri, magari con un doppio trofeo da vincere in questa stagione: Coppa Italia ed Europa League. Un mini doblete da celebrare, magari, con Del Piero in società.

Del Piero ottimo qui, parla già da dirigente? — Alessandro (@Alessan02694862) April 13, 2023

Del Piero sembra Conte poco prima di diventare allenatore della Juve. — Leroy Kincaid (@FallingMatuidi) April 13, 2023

Del Piero sta facendo l’interrogazione ad allegri per l’anno prossimo — FRANSS (@franssab95) April 13, 2023