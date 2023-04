Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 30esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 30esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Tutto pronto per la 30esima giornata di Serie A. Un turno che andrà in scena tra l’andata e il ritorno dei quarti delle coppe europee. Il rischio di assistere ad importanti turnover è dunque davvero grande.

Si gioca già stasera con Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio. Poi sabato sarà il turno di chi è sceso in campo in Champions: il Milan farà visita al Bologna, Inter e Napoli ospiteranno Monza e Verona. Domenica occhi puntati su Sassuolo-Juventus e Roma-Udinese. Il turno andrà in archivio lunedì con Fiorentina-Atalanta

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 30esima giornata di Serie A

LECCE-SAMPDORIA domenica ore 12:30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.

TOP: Strefezza può far male! Ok Baschirotto e Djuricic

FLOP: Amione si può tener fuori

RISCHIATUTTO: Rilanciamo Colombo, anche se dovesse partire dalla panchina

TORINO-SALERNITANA domenica ore 15:00

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

TOP: Dia vs Sanabria per i bonus! Promossi Singo e Candreva

FLOP: Daniliuc ci convince poco

RISCHIATUTTO: Gravillon può sorprendere su corner

SASSUOLO-JUVENTUS domenica ore 18:00

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

TOP: Milik pronto a tornare a far bonus! Ci piacciono Danilo, Rabiot e Laurienté

FLOP: Ruan rischia grosso

RISCHIATUTTO: Non avete paura a schierare Frattesi

ROMA-UDINESE domenica ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.

TOP: Pellegrini per il riscatto! Occasione El Shaarawy e Beto

FLOP:

RISCHIATUTTO: Udogie pronto a far male

FIORENTINA-ATALANTA lunedì ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

TOP: Cabral on fire! Lookman sarà come portare bonus

FLOP: Palomino da lasciare in panchina

RISCHIATUTTO: Zappacosta è da tenere d’occhio