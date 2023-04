Pioli esulta ma c’è un problema: “E’ il mio rimpianto della gara”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match di San Siro, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League

E’ il Milan a portare a casa la vittoria dopo una partita combattuta. I rossoneri hanno avuto la meglio del Napoli grazie ad una rete di Ismael Bennacer in chiusura del primo tempo.

Il match è stato davvero ricco di emozioni, con tante occasioni da una parte e dall’altra. La qualificazione andrà guadagnata al Maradona, anche perché i rossoneri non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica: “Le percentuali sono ancora 50 e 50 – esordisce subito Pioli in conferenza stampa -. Ci aspetta al ritorno una partita difficile ed equilibrata. E’ stata una serata importantissima ma siamo a metà della salita e gli ultimi tornanti di solito sono i più difficili. Il Napoli poteva segnare. Bisogna stare attenti soprattutto sulle palle inattive. Al ritorno non sbaglieremo l’approccio“.

Pioli dimostra, dunque, di pensare già alla prossima partita, quella in Campania, che deciderà la qualificazione. Allo stesso tempo mostra un po’ di amaro in bocca per non aver sfruttato la superiorità numerica: “E’ l’unico rimpianto della gara – ammette il tecnico di Parma -. Dovevamo essere più lucidi e invece ci siamo un po’ seduti, tra virgolette. Serve un’altra prestazione di alto livello al ritorno”.

Milan-Napoli, Rebic ancora nel mirino

Il Milan, dunque, non ha trovato il secondo gol, nonostante l’uomo in più. Pioli ci ha provato ad allungare ma i cambi, come è spesso accaduto in questa stagione, non si sono dimostrati all’altezza.

Nel mirino è finito, così, ancora una volta Ante Rebić. Il croato dopo aver deluso contro l’Empoli, sbagliando diverse occasioni da gol, è entrato male in campo. Quindici minuti di nulla, in cui non è mai riuscito ad aiutare la squadra. La superiorità numerica così non si è mai vista. In una notte davvero positiva, dunque, la nota negativa per il Milan è ancora lui, Ante Rebić.