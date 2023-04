Pinto sul futuro di Dybala: “Mi dispiace sentire certe cose”

Roma, Tiago Pinto parla chiaro in merito al futuro di Paulo Dybala: “Mi dispiace sentire certe cose”

La Roma ritrova il Feyenoord dopo la finale di Conference League della scorsa stagione. L’andata si gioca al De Kuip e prima del match Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi in particolare sul mercato.

Pinto ha parlato in particolare del futuro di Dybala: “Su Paulo devo dire che è titolare ogni sera. Mi spiace che un club come la Roma sia riuscito a prendere Dybala con tanta concorrenza, a fare un contratto di 3 anni +1 e che ogni giorno si discuta del suo futuro. Ogni sessione di mercato può succedere qualcosa. Noi dovremmo goderci di più il fatto di aver preso Dybala, ma si continua a parlare di futuro”.

Roma, Pinto su Aouar: “Non è opportuno”

Il dirigente portoghese ha parlato anche di altri nomi legati al mercato, come quelli di Aouar, in scadenza di contratto con il Lione e di Smalling, sempre più vicino al rinnovo, ma anche dell’attuale momento del calcio italiano.

“Dopo i gironi di Champions le squadre italiane non hanno mai subito gol. Non solo sono andate avanti, ma non hanno neppure subito gol. Quello del Napoli contro il Milan è stato il primo. La Serie A è uno dei campionati più importanti e alcune squadre hanno poco tempo per recuperare. Noi vogliamo essere protagonisti nelle due competizioni. Il bello del calcio italiano è che squadre come Sassuolo o Bologna possono essere sorprese e dare fastidio ogni turno”.

Sul mercato: “Per Smalling non abbiamo mai nascosto che volevamo trattenerlo e lui vuole rimanere. La prossima settimana potremmo avere novità. Aouar in pole? Non voglio essere come la Ferrari che fa tante pole e non arriva alla fine. Non è un momento opportuno, è un grande giocatore, viene accostato alla Roma spesso. Vedremo cosa accadrà. Se ha già fatto le visite? No”.