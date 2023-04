PAGELLE E TABELLINO FEYENOORD-ROMA: Mou che sfortuna. Matic opaco

Allenatore: Slot 6,5: a Tirana aveva giocato meglio della Roma e in partita meritava qualcosa in più, stasera si riprende qualcosa. Gli va tutto bene.

Idrissi 6,5: dei tre attaccanti senza dubbio il pericoloso, cerca continuamente l’uno contro uno, si accentra, dà qualità. Bravissimo su Zalewski, poi salva pure un gol sulla linea. Protagonista. Dal 64′ Paixao 6,5: entra con l’atteggiamento giusto, mette in difficoltà in campo aperto la difesa della Roma. Va vicino al raddoppio, gli manca un po’ di cattiveria.

Jahanbakhsh 6: non è particolarmente pericoloso, ma sicuramente fastidioso. Come sul gol di Wieffer, in cui copre la visuale di Rui Patricio. Dal 71′ Danilo sv

Szymanski 6: ha una ottima occasione nel primo tempo, ma la cestina malamente col sinistro. Per il resto non impressiona.

Wieffer 6,5: tra quelli più in difficoltà. Viene ammonito e poi concede goffamente il rigore per fallo di mano. Poi però in qualche modo trova addirittura il gol del vantaggio. Rischia però parecchio il secondo giallo.

Kocku 6,5: molto falloso, non correttissimo in alcuni frangenti. Ma in campo fa il suo, riferimento importante in mezzo al campo e anche quando si decentra. Personalità e leadership.

Trauner 6,5: non bada al sottile, è molto efficace e lucido nelle chiusure. Zero sbavature.

Geertruida 6,5: lascia troppo spazio a Spinazzola, ma in avanti è pericoloso. Ha una buonissima occasione col sinistro ma spreca. Poi non sbaglia nulla.

ROMA

Rui Patricio 6: può poco sul gol, coperto anche da Jahanbakhsh.

Mancini 6: gioca con personalità, anche con la fascia di capitano. Reattivo quando c’è bisogno.

Smalling 6,5: Gimenez praticamente non si muove in area, di testa non fa passare uno spillo. Non fa più notizia.

Ibanez 6,5: qualche giocata così così, ma di base è sempre molto reattivo, di testa o di piede, per aria o per terra. Va a un passo dal pareggio ma in qualche modo Idrissi la salva sulla linea.

Zalewski 5: soffre tantissimo Idrissi, soprattutto nel secondo tempo. La sua partita non era stata comunque indimenticabile, poi patisce l’errore in marcatura che porta al gol.

Cristante 6: partita in cui in realtà governa lui a centrocampo, cerca di fare l’elastico avanti e indietro, cerca di impostare, crossare e alzare il baricentro.

Matic 5,5: probabilmente la sua prestazione meno brillante nelle ultime settimane. Tecnicamente non sempre preciso, un po’ lento e poco lucido a chiudere in avanti.

Spinazzola 6: poche volte riesce a sgasare creando superiorità numerica, gli manca qualcosa negli ultimi metri. Dall’84’ Celik sv

Dybala 5,5: la sua partita dura meno di mezz’ora, in cui per la verità non lascia particolarmente il segno. Dal 26′ El Shaarawy 6: entra subito benissimo e dà uno sprint, che però nel secondo tempo un po’ si esaurisce. Ha una super occasione ma calcia malissimo, un peccato.

Pellegrini 5: non è una stagione fortunata, questo è sicuro. Il rigore lo tira anche bene, forte e angolato, senza paura, ma esagera e colpisce il palo con il portiere che si era buttato dal lato giusto. Dal 46′ Wijnaldum 5,5: stavolta prova opaca, entra senza grande determinazione, impreciso anche in area e con i tempi non sempre giusti.

Abraham 5,5: non è neanche fortunato, visto l’infortunio alla spalla. Come al solito si muove bene, fa tutto giusto concettualmente ma poi nella pratica proprio non riesce a coniugare il tutto. Dal 58′ Belotti 5: incide quasi zero. Servirebbe un po’ più di precisione.

Allenatore: Mourinho 6: la Roma gioca una buona partita, ma non era proprio serata. Un palo su rigore, un gol salvato sulla linea, un gol subito un po’ casuale. Poi Dybala e Abraham che si fanno male. Rischia in qualche occasione, nel secondo tempo la squadra è un po’ spezzata, ma si sistema quasi subito. Un peccato, ma è ancora tutto apertissimo.