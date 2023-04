Milan, flop e addio già deciso: lo vogliono in Inghilterra

Nell’annata del Milan, più di qualche giocatore non ha reso secondo le aspettative: un addio già molto vicino

Il Milan si aggiudica il primo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli e può continuare a sognare in Europa. La particolarità della sfida, da parte dei rossoneri, è stata che Pioli non ha schierato nessuno degli acquisti estivi sul mercato. Segnale evidente di quanto la campagna trasferimenti non abbia soddisfatto le aspettative. Per almeno uno dei ‘nuovi’ volti rossoneri, l’addio sembra già scontato.

In attacco, Divock Origi ha avuto un rendimento decisamente insufficiente. 27 presenze e 881 minuti totali con appena due reti e un assist. L’ex Liverpool non ha ingranato e per questo si pensa all’addio. Essendo arrivato a parametro zero, il vantaggio sarebbe quello di poter mettere a bilancio una plusvalenza pura. In Spagna, il portale ‘Todofichajes.com’ riferisce dell’interessamento da parte dell’Aston Villa. La squadra di Birmingham, allenata da Unai Emery, con il sesto posto in classifica spera nella qualificazione alle coppe europee e vorrebbe rinforzarsi con un profilo di esperienza a livello continentale.