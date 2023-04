Manovra stipendi: “Sanzione pesante, Juve in Serie B”

Le dichiarazioni dell’avvocato in merito alla vicenda che riguarda il club bianconero. Non ci sono davvero dubbi

Non c’è solo il campo a tenere sulle spine i tifosi della Juventus. Fra pochi minuti la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo a Torino, per l’andata dei quarti di finale di Europa League, contro lo Sporting.

L’obiettivo dei bianconeri è chiaramente quello di conquistare il trofeo, anche perché il prossimo anno l’occasione di vincere in campo internazionale potrebbe non presentarsi. Il futuro, d’altronde, dipende molto dai processi sportivi, che potrebbero riscrivere la classifica della Juventus. Nelle ultime ore si è tornati a parlare del filone relativo alle manovre stipendi. Anche in questa circostanza al club bianconero viene contestato la violazione dell’articolo 4 del codice di Giustizia Sportivo.

Chiaramente, ora, tutti si stanno chiedendo cosa rischi la Juventus. TvPlay, sul canale Twitch,lo ha chiesto all’avvocato Mario Stagliano.

L’ex vice capo dell’ufficio indagini della FIGC, rispondendo fa subito riferimento a quanto successo con Calciopoli: “L’obbligo di lealtà era stato contestato a Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan. A nessuna di loro fu contestato l’illecito sportivo, ma nonostante ciò ci furono penalizzazioni pesanti, soprattutto in primo grado. Se quello che sostiene la Procura federale dovesse essere accertato, la sanzione potrebbe essere davvero pesante. Anche la Serie B. La Juventus basa la sua azione sul tentativo di dimostrare che la Procura sia venuta a conoscenza del fatto prima della data ufficiale e questo farebbe cadere tutto perché non verrebbero rispettati i 30 giorni previsti dalla legge. Per me la sentenza sul -15 era convincente”.

Caso Osimhen, Stagliano non ha dubbi: ecco l’annuncio

L’avvocato Stagliano è stato chiamato, poi, ad esprimersi, in merito alla vicenda Osimhen. Anche in questo caso l’ex vice capo dell’ufficio indagini della FIGC è stato davvero chiaro:

“Sul caso Osimhen si stanno seguendo le strade che si dovevano necessariamente battere. Nel momento in cui Roma riceve dalla Procura di Torino atti che riguardano la Roma deve per forza aprire una indagine ed esperire quel che ritiene utile. I precedenti, anche per le sole plusvalenze, si sono sempre conclusi con la richiesta di archiviazione per l’assenza di dati oggettivi relativi al valore dei calciatori“.